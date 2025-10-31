Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Najmä na severe SR treba v sobotu večer počítať s vetrom na horách

Na snímke veterný rukáv - ukazovateľ smeru vetra. Foto: TASR - Michal Svítok

SHMÚ varuje, že vietor môže v daných oblastiach dosiahnuť priemernú rýchlosť 70 až 85 kilometrov za hodinu, čo predstavuje víchricu. Výstrahy platia od 19.00 h.

Autor TASR
Bratislava 31. októbra (TASR) - Vo väčšine Žilinského kraja i v okresoch Poprad, Banská Bystrica a Brezno treba v sobotu (1. 11.) večer počítať s vetrom na horách. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) v tejto súvislosti vydal výstrahy prvého stupňa. Informoval o tom na webe.

.

