Najmä na severe treba vo vyšších polohách počítať so silným vetrom
Výstraha platí až do polnoci vo väčšine okresov Žilinského kraja, tiež v okresoch Banská Bystrica, Brezno a Poprad.
Autor TASR
Bratislava 25. októbra (TASR) - V sobotu treba vo väčšine Žilinského kraja i v niektorých okresoch Banskobystrického a Prešovského kraja počítať so silným vetrom na horách. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) v tejto súvislosti vydal výstrahy prvého stupňa. Informoval o tom na webe.
Výstraha platí až do polnoci vo väčšine okresov Žilinského kraja, tiež v okresoch Banská Bystrica, Brezno a Poprad. SHMÚ varuje, že vietor môže dosahovať priemernú rýchlosť 70 až 85 kilometrov za hodinu, čo predstavuje víchricu.
