Najmä na strede a východe Slovenska hrozia búrky

Búrka. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

V niektorých okresoch sú zároveň vydané hydrologické výstrahy pred povodňami.

Autor TASR
Bratislava 3. septembra (TASR) - Na väčšine stredného a východného Slovenska platia výstrahy prvého stupňa pred búrkami. V niektorých okresoch sú zároveň vydané hydrologické výstrahy pred povodňami. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na webe.

Búrky sa môžu od rána vyskytovať v celom Prešovskom a Košickom kraji, rovnako vo väčšine Žilinského a Banskobystrického. Podľa meteorológov ich môže sprevádzať lejak s intenzitou 20 až 30 milimetrov za polhodinu, nárazy vetra s rýchlosťou 65 až 85 kilometrov za hodinu a krúpy.

Výstraha pred povodňou z trvalého dažďa je vydaná pre okres Námestovo, Tvrdošín a Dolný Kubín. V okresoch Sabinov a Stará Ľubovňa platí výstraha pred prívalovou povodňou.
