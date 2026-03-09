< sekcia Import
Najmenší QR kód na svete dokáže úsporne uložiť dáta na dlhý čas
Autor TASR
Viedeň 9. marca (TASR) - Vedci z rakúskej Technickej univerzity vo Viedni (TU Wien) v spolupráci s firmou Cerabyte vyvíjajúcej technológie na skladovanie dát vyvinuli najmenší QR kód na svete. Uložené dáta navyše dokáže dlhodobo uchovávať, TASR o tom píše podľa webu livescience.com.
Najmenší QR kód bol vytvorený vyleptaním mriežky do tenkej keramickej vrstvy pomocou iónového lúča. Má rozmery 3,07 × 10 štvorcových palcov (1,98 štvorcového mikrometra). Miniatúrna veľkosť menšia ako baktéria mu vyniesla aj oficiálny zápis do Guinessovej knihy rekordov.
Každý pixel QR kódu má 49 nanometrov x 49 nanometrov a pretože je menší ako vlnová dĺžka viditeľného svetla, nedokáže ho „prečítať“ optický mikroskop. Zvládne to iba elektrónový mikroskop s lúčmi s vlnovou dĺžkou v pikometroch.
„Štruktúry v mikrometrovej mierke dnes nie sú ničím nezvyčajným – je dokonca možné vyrobiť vzory z jednotlivých atómov,“ uviedol profesor Paul Mayrhofer z Inštitútu materiálovej vedy a technológie TU Wien.
„To však samo o sebe nevedie k stabilnému a čitateľnému kódu,“ dodal s tým, že „vytvorili malý, ale stabilný a opakovane čitateľný QR kód.“
Ak by sa pixely vyleptali na ploche formátu A4 (210 × 297 mm), uchovali by viac ako dva terabajty dát – čo prekonáva väčšinu súčasných spotrebiteľských notebookov.
Dnešné digitálne dáta uložené na magnetických alebo optických nosičoch sú tiež vystavené riziku straty v priebehu času. Výskumný tím sa preto pri vývoji svojho QR kódu zameral na tenučkú keramickú vrstvu nitridu chrómu, ktorá zostáva dlhodobo stabilná aj v extrémnych podmienkach.
