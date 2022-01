Najnižšia decembrová teplota bola -23 stupňov, namerali ju v Podolínci

Bratislava 3. januára (TASR) - December 2021 sa skončil na Slovensku po teplotnej stránke ako normálny až nadnormálny, čiže teplý. Skonštatoval to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) v rámci predbežného klimatologického zhodnotenia mesiaca december.



Meteorológovia na sociálnej sieti skonštatovali, že najnižšia teplota vzduchu bola nameraná 27. decembra v Podolínci, a to -23,3 stupňa Celzia. Pod -20 stupňov klesla teplota aj v Červenom Kláštore, Poprade, Plavči, Rabči, Novoti, Habure a na Lomnickom štíte. Najvyššiu teplotu namerali na meteorologickej stanici Bratislava – letisko 31. decembra, teplota vystúpila na 16,9 stupňa.



Najvyššia priemerná teplota bola 2,5 stupňa na meteorologickej stanici Bratislava – letisko a najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu bola -4,4 stupňa v obci Stratená – Dobšinská ľadová jaskyňa.



December bol zrážkovo podnormálny (suchý) až nadnormálny (vlhký). Najnižší mesačný úhrn zrážok bol 22,2 milimetra vo Švedlári. Najvyšší mesačný úhrn zrážok bol nameraný v obci Remetské Hámre, a to 123,8 milimetra.