Najväčší krokodíl v zajatí asi narástol, vyše desať rokov ho nemerali

Canberra 15. augusta (TASR) - Austrálsky morský krokodíl Cassius sa po meraní v roku 2011 s dĺžkou 5,48 metra dostal do Guinessovej knihy rekordov ako najväčší krokodíl žijúci v zajatí. Odvtedy ho nikto nemeral a pravdepodobne narástol, takže teraz by mal byť ešte väčší. TASR informuje podľa webu Live Science.



"Je veľmi možné, že od roku 2011 narástol, ale nepokúsili sme sa ho premerať. Môžeme sa o to pokúsiť v blízkej budúcnosti, aby sme získali prehľad o rýchlosti rastu veľkých krokodílov alebo ak by bol jeho rekord spochybnený," povedal jeho chovateľ Toody Scott v Marineland Crocodile Park v austrálskom štáte Queensland pre Guinessovu knihu rekordov.



Krokodíly morské (Crocodylus porosus) dorastajú až do sedem metrovej dĺžky. Ďalšieho krokodílieho rekordéra v zajatí odchytili na Filipínach v roku 2012 a nakrátko bol s dĺžkou 6,17 metra rekordérom on. Volal sa Lolong, no keďže o niekoľko mesiacov v zajatí uhynul, austrálsky Cassius neprišiel o svoj oficiálny rekord.



"Keď krokodíly dorastú na päť metrov, zdá sa, že tempo rastu sa spomalí na asi jeden centimeter za rok. V mnohých prípadoch ale môže prestať rásť," povedal Scott.



Výskumníci Cassia ulovili v roku 1984 a biológovia jeho vek odhadujú na 120 rokov. Už pred 40 rokmi mal gigantické rozmery a vo svojom teritóriu bojoval s inými samcami o územie a útočil aj na lode. Buď po útoku iného krokodíla alebo pri kolízii s lodnou vrtuľou prišiel o časti ňufáka a koniec chvosta. Ak by ho nepostihli tieto zranenia, meral by asi o 15 cm viac.