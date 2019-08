Najviac peľu paliny a pŕhľavy zaznamenali stanice v B. Bystrici

Ľudí alergických na peľ rastlín a drevín čaká o pár dní opäť ťažšie obdobie.

Banská Bystrica 11. augusta (TASR) - V uplynulých dňoch dominoval v ovzduší na celom území Slovenska aj naďalej peľ slabo alergizujúcej pŕhľavy. Denné koncentrácie peľu tráv z čeľade lipnicovitých - jedného z najsilnejších alergénov tohto obdobia, dosahovali už len nízke koncentrácie.



"Výrazný nárast zaznamenali ale denné koncentrácie peľu paliny. Peľ ambrózie sa na radosť alergikov stále objavoval len ojedinele a vo veľmi nízkych koncentráciách. Vo veľmi vysokých hladinách sa naďalej udržiavajú denné koncentrácie spór plesní," uviedla pre TASR Janka Lafférsová z oddelenia lekárskej mikrobiológie RÚVZ v Banskej Bystrici, pod ktoré spadá aj koordinácia peľovej informačnej služby (PIS) v SR.



Peľ tráv z čeľade lipnicovitých v najvyšších koncentráciách, ale nie vo vysokých hladinách, zachytili monitorovacie stanice v Žiline, v Nitre a v Banskej Bystrici. Najvyššie koncentrácie peľu paliny zachytili predovšetkým v Banskej Bystrici, v Žiline a v Bratislave. Ostatné monitorovacie stanice zachytili peľ paliny len v nízkych koncentráciách.



Objavil sa už aj silne alergizujúci peľ inváznej ambrózie, no zatiaľ dosahoval na celom území len veľmi nízke koncentrácie. Najvyššie denné koncentrácie peľu pŕhľavy zachytila monitorovacia stanica v Banskej Bystrici, o niečo nižšie koncentrácie tejto rastliny zachytili aj v Žiline, v Bratislave a v Nitre.



Okrem uvedených druhov sa v ovzduší vyskytoval ešte peľ mrlíka, skorocelu, štiavu, rastlín z čeľadí astrovitých a mrkvovitých. Denné hladiny spór plesní sa udržali vo veľmi vysokých koncentráciách a boli zastúpené najmä rodom Cladospórium a Alternária. Ich denné koncentrácie po dažďoch a oteplení vždy výrazne narastajú.



Podľa Lafférsovej čaká ľudí alergických na peľ rastlín a drevín o pár dní opäť ťažšie obdobie. Peľová sezóna tráv z čeľade lipnicovitých síce skončila a denné koncentrácie klesnú do alergologicky nevýznamných hladín, no najsilnejším a dominujúcim alergénom bude palina. Denné koncentrácie jej peľu dosiahnu vysoké hladiny na väčšine územia Slovenska. Postupne narastajú aj denné koncentrácie peľu inváznej ambrózie. Denné koncentrácie peľu slabo alergizujúcej pŕhľavy sa udržia vo veľmi vysokých hladinách. Ustálené budú denné koncentrácie peľu skorocelu, štiavu a mrlíkov. Koncentrácie spór plesní budú naďalej dosahovať veľmi vysoké hodnoty. Počas slnečných či veterných dní bez zrážok sa očakáva nárast denných koncentrácií peľu.