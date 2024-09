Najvyššie ZRÁŽKY za 24 hodín sú na Záhorí, Kysuciach a Váhu

Bratislava 15. septembra (TASR) - Za posledných 24 hodín sa vyskytli zrážky z prehánok a dažďa na celom území Slovenska s najvyššími úhrnmi na Záhorí, v povodí Kysuce, stredného Váhu a ojedinele aj na východnom Slovensku, od 50 do 100 milimetrov, na ostatnom území od 30 do 50 milimetrov. Maximálny úhrn bol zaznamenaný v Perneku - 159 milimetrov (úhrn k 10.00 h). Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe.



"Na slovenskom úseku Moravy a jej prítokoch a Dunaji je výrazný vzostup. Na tokoch v povodí Malých Karpát, v povodí horného a stredného Váhu, na Uhu, Ondave, Hornáde, dolnom Hnilci a dolnej Toryse je výrazný vzostup vodných hladín s prekročením stupňa povodňovej aktivity," priblížil SHMÚ. Na ostatných tokoch je mierny vzostup až vzostup s výnimkou horných úsekov tokov stredného Slovenska, kde je ustálenosť až pokles vodných hladín.



Aktuálny vodný stav na Dunaji je v stanici Devín 689 centimetrov a v Bratislave 737 centimetrov, na Morave v stanici Moravský Svätý Ján je 531 centimetrov (stav k 12.00 h).



Podľa predpokladaného vývoja poveternostnej situácie očakávajú meteorológovia v najbližších hodinách postupné ustávanie zrážok až do polnoci, nad ránom sa zrážky rozšíria na celé územie s úhrnmi od desiatich do 20 milimetrov na krajnom juhozápade a v oblasti Tatier do 30 milimetrov.



"Na základe uvedenej predpovede zrážok predpokladáme počas najbližších 24 hodín na Morave a Dunaji výrazný vzostup. Na dolných úsekoch tokov mierny vzostup až vzostup a kulminácie (s možnosťou dosiahnutia 1. až 3. stupeň povodňovej aktivity), na horných úsekoch tokov mierny pokles až pokles vodných hladín," ozrejmil SHMÚ. Pri výskyte intenzívnych dažďov je podľa neho možnosť opätovného dosiahnutia a prekročenia stupňov povodňovej aktivity.



Kulminácie na hornej časti slovenského úseku Dunaja a Moravy predpokladajú hydrológovia v utorok (17. 9.) v ranných hodinách.



V súčasnosti sú vydané hydrologické výstrahy 3. stupňa pre okresy v povodí Moravy, Dunaja, Kysuce a pre okresy v oblasti Malých Karpát, 2. stupeň výstrahy platí pre okresy v povodí horného a stredného Váhu.