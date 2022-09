NAKA obvinila 14 osôb v súvislosti s činnosťou pre skupinu takáčovcov

Bratislava 26. septembra (TASR) - V súvislosti s trestnou činnosťou zločineckej skupiny takáčovcov obvinila polícia 14 osôb. Osem z nich zadržala Národná kriminálna agentúra (NAKA) v pondelok počas zásahu v Bratislavskom a Žilinskom kraji. Medzi zadržanými je aj starosta obce. Zvyšné osoby zadržala polícia už v minulosti a momentálne sú vo väzbe. Pre TASR to potvrdil vedúci oddelenia komunikácie Prezídia Policajného zboru (PPZ) Michal Slivka. Upozornil na to portál Startitup.sk.



"Obvinení sa mali dopustiť trestných činov založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, hrubého nátlaku, ublíženia na zdraví, poškodzovania cudzej veci a porušovania domovej slobody," priblížil Slivka.



Medzi zadržanými osobami je aj starosta obce. Podľa medializovaných informácií má ísť o starostu obce Záhorská Ves (okres Malacky) Borisa Š. Ten je jednou z aktuálne ôsmich zadržaných osôb. Zvyšné osoby boli zadržané v minulosti pre inú trestnú činnosť a v súčasnosti sú vo výkone väzby.



Polícia k prípadu bližšie informácie neposkytuje. "Aktuálne prebiehajú procesné úkony, preto bližšie informácie poskytneme, až keď to procesná situácia dovolí," doplnil Slivka.