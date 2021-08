NAKA zasahuje v kauze Mýtnik III, obvinenou by mala byť aj exšéfka FS

Bratislava 4. augusta - Národná kriminálna agentúra (NAKA) v stredu zasahuje v korupčnej kauze Mýtnik III. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Jana Tökölyová. Medzi obvinenými by mali byť podnikateľ Miroslav Výboh, bývalá šéfka Finančnej správy Lenka Wittenbergerová a bývalý štátny tajomník Radko Kuruc. Informácie priniesol portál Aktuality.sk a Denník N.



"Úrad špeciálnej prokuratúry môže potvrdiť dnešný vykonávaný zásah vo veci medializovanej pod názvom Mýtnik III. Bližšie informácie poskytneme, až keď to procesná situácia dovolí," uviedla Tökölyová.



Korupčná kauza Mýtnik, v ktorej NAKA zasahovala už dvakrát, sa týka utajovaných zmlúv na Finančnej správe SR za niekoľko desiatok miliónov eur. Medzi obvinenými v kauze v súčasnosti figuruje aj podnikateľ Jozef B., bývalý riaditeľ Finančnej správy František I. či IT podnikateľ Michal S.