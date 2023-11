Nakŕmte svoje telo super potravinou chia

Bratislava 29. novembra (OTS) - Ak budete chia užívať, podporia vás na ceste za zdravším telom a lepšími športovými výkonmi. Farmaceutka Soňa Štefániková z lekárne Dr. Max vás v nasledujúcich riadkoch prevedie základnými informáciami o chia a vysvetlí, kedy treba zvýšiť pozornosť pri ich konzumácii.Chia obsahujú mnoho proteínov, kvalitných sacharidov, vitamínov, minerálov a antioxidantov. Sú jedným z najvýznamnejších zdrojov omega-3 nenasýtených mastných kyselín. Semienka majú neutrálnu chuť a neobsahujú lepok.Foto: Unsplash.com/Adél GrőberAk zjete jedlo s chia, nebudete mať do niekoľkých minút vlčí hlad. Táto vlastnosť je daná tým, že takmer všetky sacharidy v semenách sú tvorené vlákninou. „odhaľuje jedno z tajomstiev odborníčka lekárne Dr. Max. Chia sú skvelým zdrojom bielkovín aj pre ľudí s nízkym príjmom živočíšnych produktov.Semienka vynikajú vysokým obsahom veľmi dobre vstrebateľného vápnika, ktorého je v nich dokonca päťnásobne viac ako v kravskom mlieku. Chia si môžu do stravy pridať tí, ktorí sa vyhýbajú konzumácii mlieka, napríklad vegáni alebo ľudia s intoleranciou na laktózu a podobne. K udržaniu zdravia kostí a zubov prispievajú okrem vápnika aj v chia obsiahnutý horčík a fosfor. Táto super potravina sa vyznačuje významnými protizápalovými účinkami vzhľadom na obsah pre zdravie prospešných antioxidantov, vitamínu C a E a škoricových kyselín.Foto: Unsplash.com/Brenda GodinezChia semienka by mali byť zásadným doplnkom stravy pre športovcov, vegánov, vegetariánov, pre osoby s nadváhou, lebo sú vhodným pomocníkom pri znižovaní cholesterolu a podporujú imunitu. Prispievajú tiež k zvýšeniu fyzického výkonu, môžu zlepšiť fungovanie tráviaceho traktu, znížiť riziko vzniku alebo zabrániť zhoršeniu ochorení srdcovo-cievneho systému a cukrovky. Soňa Štefániková z lekárne Dr. Max však upozorňuje, že chia semienka nie sú vhodné pre každého z nás:Foto: Unsplash.com/Joanna KosinskaAk váš organizmus nie je zvyknutý na výživu bohatú na vlákninu, chia semiačka môžu spôsobiť nepríjemné nadúvanie, bolesti brucha, zápchu, prípadne hnačku. Odporúčanú dennú dávku predstavujú dve čajové lyžičky, čiže približne 25 gramov, ktoré si vhodne rozdeľte počas celého dňa.“ radí farmaceutka. Chia semienka môžete jesť surové, ale aj ich pridať do kaše, jogurtu, pečiva či si nimi posypať svoj obľúbený šalát. Dajú sa kúpiť v lekárňach, supermarketoch či predajniach so zdravou výživou.Vzhľadom na nutričné hodnoty sa chia semienka odporúča užívať hlavne ráno, aby telu dodali potrebnú energiu na celý deň. Užívanie večer by mohlo spôsobiť ťažkosti so zaspávaním. Konzumáciou chia semienok si môžeme zlepšiť celkové zdravie, no netreba zabúdať podľa odborníčky z lekárne na Dr. Max na známe pravidlo „Všetko s mierou.“