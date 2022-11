Naozaj pravá láska všetko prekoná? Nová romanca Rytierov sľub

Bratislava 4. novembra (OTS) - Tvorba prvej dámy slovenskej historickej romance Jany Pronskej je nerozlučne spätá so stredovekým Slovenskom. Na stránkach jej kníh ožívajú naše hrady a zámky a vytvárajú príťažlivú kulisu pre podmanivé ľúbostné príbehy, plné temných tajomstiev, intríg, nenávisti a lásky.V plnej miere to platí aj o najnovšom románe Rytierov sľub , odohrávajúcom sa na Hrušovskom panstve.Odkedy rytier Sigurd z Rodby prisahal svojmu majstrovi, že pomstí jeho smrť, žije iba preto, aby tento sľub dodržal. Nešťastná hra v kocky majstra Josifa z Aradu s hazardným hráčom a podvodníkom Valeriánom z Hrušova spustila udalosti, ktoré mali za následok smrť majstra i jeho dcéry. Vykonávateľom majstrovej poslednej vôle sa stal Sigurd. Josif z Aradu ho v nej ustanovil novým majiteľom svojej výhry – Hrušovského panstva so všetkým, čo k nemu patrí, teda aj s dovtedajšou paňou Hrušova Marínou.Hrad, ktorý rytierovi tak nečakane spadol do lona, sa však zmenil na bojisko: Marína nechce ustúpiť a pokorne prenechať svoj domov cudzincovi, o ktorom nič nevie, zatiaľ čo Sigurd, hnaný pomstou a nenávisťou, sa zdráha uveriť, že mladá žena nenesie na manželových výčinoch žiadnu vinu.Postupom času vyplávajú na povrch rodinné tajomstvá z jednej i druhej strany. Intrigy, hlboko zakorenená nenávisť a krivda, čo sa v Hrušove dedila z pokolenia na pokolenie, postavia mladým ľuďom do cesty takmer neprekonateľné prekážky. Dokážu sa preniesť cez minulosť, ktorá skrýva temné tajomstvá, a uveria, že pravá láska všetko prekoná?V príbehu Rytierov sľub si obľúbite Marínu, ktorá je silnou osobnosťou, aj napriek tomu v akých podmienkach vyrastala. „Veľmi sa mi páčilo dotvárať jej charakter, veľa som premýšľala, ako by som v takej situácii konala napríklad ja. Viete, keď zo dňa na deň človek príde o všetko, musí ho to poznačiť, no dôležité je za každých okolností zachovať si dôstojnosť a čisté srdce. Presný opak toho, ako sa to stalo jej starej matke, ktorá sa zakuklila v nenávisti,“ dodáva úspešná a obľúbená autorka.Príbehy Janky Pronskej majú pútavé historické pozadie – vždy si dobre naštuduje reálie, vie vytvoriť autentickú atmosféru a čo-to sa aj dozviete.Nechýba dobrodružstvo, napätie, ale samozrejme aj vášeň a láska. Otázkou je, či aj tentoraz tá pravá láska všetko prekoná. Či je natoľko silná...Dozviete sa v jej novej historickej romanci.