Napriek syndrómu mačacieho plaču, nenarieka, teší sa zo života

Syndróm mačacieho plaču - syndróm cri du chat

Je to zriedkavá geneticky podmienená choroba, ktorú v roku 1963 opísal francúzsky lekár a genetik Jérôme Lejeune. Vyskytuje sa asi na jeden z 20-tisíc až 50-tisíc pôrodov.

Príčinou choroby je strata ramienka "p" 5. chromozómu.

Hlavné prejavy novorodencov sú zvuky podobné mačaciemu plaču, u časti z nich zaniknú do 2 roku života. Dieťa má nízku pôrodnú hmotnosť a často problémy s pitím a prehĺtaním, trpí mikrocefáliou, mentálnou retardáciou, poruchou rastu a má problémy s pohybom.

Bratislava 28. augusta (OTS) - Žije s ňou desaťročný Martinko, ktorý napriek neľahkému osudu s chorobou bojuje a teší sa zo života. Jeho chuť a radosť je tak silná, že sa neustále snaží o chôdzu, hoci samostatne stáť, sedieť ani loziť nedokáže. Pomáhajú mu však dlhodobé cvičenia, rehabilitácie. Aby ich mohol absolvovať a napredovať, vytvorila rodina výzvu na darcovskom portáli ludialudom.sk Marcelko sa narodil v marci 2014 o štyri týždne skôr, ako bolo plánované. Neplakal tak, ako zvyknú bábätká po narodení, a jeho dýchanie bolo slabé. Počas prvých týždňov života bol takmer neustále napojený na prístroje. Tak približuje narodenie vytúženého syna jeho mama.,“ opisuje synov príbeh jeho mama Alena.Dnes je Marcelko už školák, no ešte sa nedokáže sám postaviť či prejsť pár samostatných krokov. Vo všetkom potrebuje plnú starostlivosť. Nevie sa sám najesť, obliecť a ani vyjadriť svoje potreby. Za svoj krátky život má za sebou 13 narkóz, 27 röntgenov a rodina už ani nepočíta koľký pobyt v nemocnici.“ opisuje prežívanie mama Alena. „Marcelkove nôžky sú hypotonické. Dokáže s oporou spraviť pár krôčikov, no samostatne to nedokáže. Potrebuje posilniť svaly a trénovať správny typ chôdze, aby bol schopný samostatne sa udržať na nohách a začať chodiť. Lekári po ortopedickom vyšetrení odporúčali Marcelkovi liečbu v centre robotickej rehabilitácie STEPS v Budapešti.Pomáha pri svalovej slabosti, rozvoji koordinácie pohybu a vedie k zlepšeniu schopnosti chôdze, čím prispeje k celkovému zlepšeniu kvality života.Aby liečba v centre STEPS bola účinná, potrebuje Marcelko rehabilitovať trikrát do týždňa pravidelne počas niekoľkých mesiacov. Jedna hodina robotickej rehabilitácie v Budapešti stojí 30 000 HUF, čo je približne 80 eur. Nato, aby Marcelko mohol podstúpiť túto preňho nevyhnutnú terapiu počas siedmich mesiacov by potreboval 8 000 eur.Jeho mama Alena sa preto rozhodla vytvoriť výzvu na na darcovskom portáli ludialudom.sk , aby vedela nájsť pomoc s financovaním Marcelkovej liečby.