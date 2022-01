Napriek výhodám nie je otužovanie vhodné pre každého, tvrdí primár

Zvolen 24. januára (TASR) – Napriek mnohým výhodám nie je otužovanie vhodné pre každého. Náhlemu chladu by sa nemali vystavovať tí, ktorí majú ischemickú chorobu srdca. Pre TASR to uviedol primár chirurgického oddelenia zvolenskej nemocnice Dalibor Panuška.



Ako dodal, prudké ochladenie môže vyvolať stiahnutie ciev, čo v najhoršom môže viesť až k srdcovému infarktu. „Tiež u pacientov s poruchami rytmu srdca je vyššie riziko závažných až život ohrozujúcich stavov,“ spomenul s tým, že u pacientov s kožnými problémami sa tiež neodporúča silné prekrvenie kože. „Samozrejme, nie je vhodné sa otužovať v prípade aktívnej infekcie najmä respiračnej, zvýšenej teploty,“ podotkol. „Zničujúci účinok podchladenia 450 rokov pred našim letopočtom poznal už Hérodotus, ktorý popísal úmrtia na podchladenie na námornej výprave perzského generála Mardoniusa,“ zdôraznil.



Naopak, výhody otužovania podľa primára poznal Hippokrates, ktorý svojim pacientom predpisoval studené kúpele. „Aj americký prezident Thomas Jefferson si 60 rokov každé ráno dával studený kúpeľ,“ informoval a doplnil, že otužilcom sa zlepšujú funkcie imunitného systému a štúdie u nich potvrdili nižší výskyt respiračných ochorení. „Pravidelným otužovaním si zvyšujeme prah citlivosti na bakteriálne a vírusové infekcie a organizmus si dokáže sám oveľa lepšie s nákazou poradiť,“ zhrnul. Podľa neho chladom sa tiež sťahujú cievy, následným zahriatím sa roztiahnu, čím sa zvyšuje ich elasticita a odďaľuje sa starnutie. „Pozitívny efekt sa popisuje aj pri alergiách, znižuje sa meteosenzitivita. Pozitívne však otužovanie pôsobí aj pri depresiách, pretože pri podchladení sa produkujú látky podobné tým, ktoré obsahujú niektoré antidepresíva,“ poznamenal.



Primár tiež pripomenul, že touto činnosťou si ľudia pestujú pevnú vôľu, pretože najmä v začiatkoch vystupujú zo svojej komfortnej zóny. „Je to forma akútneho stresu, ktorý produkuje adrenalín a aj sérotonín a vďaka tomu sa cítia fyzicky a psychicky lepšie a vitálnejšie. Pôsobenie chladu je tiež prevenciou proti angíne, lieči vysoký krvný tlak, zlepšuje krvný obeh a znižuje zápaly v tele. Podporuje aj spaľovanie zlého tuku, a tým aj chudnutie," vysvetlil. Začať možno podľa neho v každom veku. „Základným princípom je postupné znižovanie teploty vody a zvyšovanie času, ktorý v nej strávime. Dôležitá je systematickosť a pravidelnosť,“ potvrdil. „Pred a po otužovaní sa treba ľahko zahriať, zobrať si so sebou treba teplý čaj, suché a teplé oblečenie,“ ukončil Panuška.