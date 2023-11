Vzácny prírastok: Narodilo sa mláďa nosorožca sumatrianskeho

Jakarta 27. novembra (TASR) – V indonézskom národnom parku Way Kambas sa narodilo mláďa nosorožca sumatrianskeho. Ide už o druhé mláďa narodené v tomto roku, pričom nosorožec sumatriansky je kriticky ohrozený živočíšny druh. TASR správu prebrala od agentúry DPA.



Mladý samček zatiaľ nedostal. Od roku 2012 ide o piate narodené mláďa v národnom parku Way Kambas, uviedlo ministerstvo životného prostredia a lesníctva. Matkou mláďaťa je samica Dalila, ktorá bola druhým mláďaťom narodeným v národnom parku. Otec mláďaťa Harapan bol do parku privezený v roku 2015 zo zoologickej záhrady v Cincinnati v USA.



Aktuálny počet nosorožcov sumatrianskych sa odhaduje na menej než 50. Všetky žijú na území Indonézie, samec Harapan bol posledným jedincom, ktorý sa do krajiny vrátil zo zahraničia.



Nosorožce sumatrianske dorastajú v dospelosti do 2,5 až 3,2 metra a dosahujú hmotnosť až 800 kilogramov. Ako jediný druh ázijských nosorožcov majú dva rohy, predný roh môže mať až 40 centimetrov. Ich prirodzeným životným prostredím je tropický prales na svahoch kopcov, kde ich ohrozuje ťažba dreva a pytliaci.