Narušená komunikačná schopnosť je dôvodom na zváženie odkladu školy
Najčastejšie je odklad odporúčaný pre poruchu artikulácie.
TASR
Bratislava 16. augusta (TASR) - Narušená komunikačná schopnosť u detí, ako je vývinová jazyková porucha, poruchy artikulácie, nesprávna výslovnosť či zajakavosť, sú vždy dôvodom na zváženie odkladu povinnej školskej dochádzky. Pre TASR to uviedla hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre logopédiu Zuzana Moškurjáková.
„Posúdiť, či ide o poruchu, ktorá vyžaduje odklad, by mal logopéd, ktorý má dieťa v starostlivosti. V súčasnosti disponuje slovenská logopédia diagnostickými prostriedkami, ktoré zmapujú úroveň jazykových a rečových schopností dieťaťa a špecifikujú predpokladané oblasti, v ktorých by dieťa mohlo mať ťažkosti,“ priblížila.
Spresnila, že najčastejšie je odklad odporúčaný pre poruchu artikulácie. „Čo laicky znamená chybnú výslovnosť jednej alebo viacerých hlások. Najčastejšie ide o hlásky R, L, Ľ, C, S, Z, Č, Š, Ž,“ objasnila. Poznamenala, že porucha výslovnosti znižuje do istej miery zrozumiteľnosť reči.
Moškurjáková špecifikovala, že nesprávna výslovnosť hlások sa prenesie do čítania a môže a nemusí sa preniesť aj do písania. „Napríklad, ak dieťa nevie vyslovovať hlásku R a hovorí ju z hrdla, bude ju aj čítať týmto spôsobom. Pri písaní ju bude písať správne, lebo ju v reči správne identifikuje. Zrozumiteľnosť reči bude veľmi dobrá. A nie je to dôvod na odklad,“ ozrejmila.
Ako ďalej uviedla, stáva sa aj to, že dieťa vie vysloviť hlásky L a R, no v spontánnej reči ich používa málo alebo len na požiadanie. „Tento problém sa prenáša do rozprávania a čítania a môže aj v rôznej miere do písania,“ doplnila. Dieťa potom tieto hlásky pri písaní vynecháva, zamieňa alebo píše v nesprávnom poradí. V takýchto prípadoch je podľa nej potrebné individuálne posúdenie, no odklad školskej dochádzky nemusí byť vždy nutný.
Dodala, že medzi ďalšie poruchy patrí vývinová jazyková porucha, pri ktorej ide o komplexnejší problém. „Často ide o problémy v porozumení reči, objeme slovnej zásoby, gramatike, vo výslovnosti a v používaní jazyka v konkrétnych komunikačných situáciách. Prítomné problémy v komunikácii sú rôzneho stupňa a zrozumiteľnosť reči je rôzna,“ vysvetlila s tým, že deti s touto diagnózou sú často v škole vzdelávané ako deti so zdravotným znevýhodnením s narušenou komunikačnou schopnosťou a so špeciálnymi vzdelávacími potrebami.
