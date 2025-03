NASA: Hladina svetových morí stúpla v roku 2024 viac, než sa očakávalo

Washington 14. marca (TASR) - Hladina svetových morí stúpla v roku 2024 viac, než sa očakávalo. Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) to uvádza v analýze, ktorú zverejnil vo štvrtok. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



NASA spresnila, že minuloročný nárast "bol spôsobený nezvyčajným otepľovaním oceánov v kombinácii s topením pevninského ľadu". Podľa analýzy, ktorá monitoruje stúpajúcu hladinu vody pomocou satelitných snímok, svetové moria v roku 2024 stúpli o 0,59 centimetra. Vedci pritom predpokladali nárast len o 0,43 cm, čo je výrazný rozdiel.



"Každý rok je trochu iný, ale je jasné, že hladina oceánu naďalej stúpa a tempo nárastu je čoraz rýchlejšie," povedal výskumník z NASA Josh Willis.



Zvyšovanie hladiny morí patrí podľa AFP medzi dôsledky klimatických zmien spôsobených človekom a oceány stúpajú v súlade so zvyšovaním priemernej teploty povrchu Zeme - čo je zmena, ktorá je sama o sebe spôsobená emisiami skleníkových plynov.



Podľa NASA sa za posledné tri desaťročia, od roku 1993 do roku 2023, priemerná hladina morí na celom svete zvýšila celkovo o približne desať centimetrov.



Rok 2024 bol tiež najteplejším zaznamenaným rokom od roku 1850, kedy sa takéto záznamy začali viesť. Očakáva sa, že hladina morí bude ďalej stúpať, pretože ľudstvo naďalej vypúšťa skleníkové plyny, čo podľa agentúry ohrozuje obrovské populácie žijúce na ostrovoch alebo pozdĺž pobrežia.