NASA očakáva nové ponuky pre misiu na Mesiac
Autor TASR
Washington 20. októbra (TASR) - Americká vesmírna agentúra NASA hľadá ďalšie ponuky pre svoju plánovanú misiu na Mesiac, aby konkurovali spoločnosti SpaceX Elona Muska. Šéf NASA Sean Duffy o nej v pondelok povedal, že „zaostáva“, informuje TASR podľa agentúry AFP.
„Budeme mať vesmírne preteky, keďže americké spoločnosti budú súťažiť o to, kto nás dokáže dostať späť na Mesiac ako prvý,“ povedal Sean Duffy v programe „Fox & Friends“ televízie Fox News. „Práve otváram túto zmluvu. Myslím si, že uvidíme, ako sa zapoja spoločnosti ako Blue a možno aj ďalšie,“ dodal.
Spoločnosť Blue Origin založil Jeff Bezos a je jednou z hlavných konkurentov spoločnosti SpaceX, ktorá má v súčasnosti zmluvu v rámci multimiliardového programu Artemis. Cieľom je opäť dostať ľudskú posádku na Mesiac.
„Milujem SpaceX. Je to úžasná spoločnosť. Problém je, že sú pozadu. Posunuli svoje časové harmonogramy a my sme v pretekoch s Čínou,“ povedal Duffy. Bývalý astronaut bol štyrikrát vo vesmíre a je zároveň minister dopravy v Trumpovej administratíve. „Prezident a ja sa chceme dostať na Mesiac počas funkčného obdobia tohto prezidenta, takže otváram zmluvu,“ vysvetlil.
Hlavným konkurentom v tomto smere je Čína, ktorá chce najneskôr do roku 2030 uskutočniť prvú misiu na Mesiac s ľudskou posádkou.
Duffy neskôr na X uviedol, že USA sa pretekajú s Čínou, takže „potrebujeme tie najlepšie spoločnosti, ktoré budú fungovať rýchlosťou, ktorá nás dostane na Mesiac PRVÝCH.“ SpaceX má v súčasnosti zmluvu, ale „konkurencia a inovácie sú kľúčom k našej dominancii vo vesmíre.“
Štart pilotovanej misie Artemis 2 sa pre viaceré komplikácie niekoľkokrát odložil. Teraz je naplánovaný najneskôr na apríl 2026 a mohol by uskutočniť už vo februári.
„Máme v úmysle tento záväzok dodržať,“ povedala vysoká predstaviteľka NASA Lakiesha Hawkinsová na tlačovej konferencii minulý mesiac.
