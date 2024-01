NASA pre poškodenie rotora ukončila misiu vrtuľníka Ingenuity na Marse

Na ilustračnej snímke amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) je zobrazený vrtuľník Ingenuity na planéte Mars, v pozadí robotické vozidlo Perseverance. Pre technické problémy sa odkladá prvý let stroja na inej planéte, ktorý sa mal uskutočniť v nedeľu 11. apríla 2021 na Marse. V noci na nedeľu to oznámil americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA), ktorý cituje agentúra DPA. Avizovaný let sa uskutoční najskôr 14. apríla, píše DPA.