NASA previezla superťažkú raketu SLS z montážneho strediska na rampu

Mys Canaveral 5. novembra (TASR) - Americký Úrad pre letectvo a vesmír (NASA) v piatok presunul svoju doteraz najväčšiu superťažkú raketu SLS (Space Launch System) z montážneho strediska na odpaľovaciu rampu v Kennedyho vesmírnom stredisku na Floride. Ďalší pokus o už aj tak oneskorený štart rakety, ktorá bude smerovať na Mesiac, sa uskutoční o desať dní. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Po tom, čo sa toto leto dvakrát po sebe nepodarilo raketu vypustiť pre technické problémy, NASA ju previezla späť do montážneho strediska, aby ju ochránila pred prípadnými ničivými účinkami hurikánu Ian. Vesmírna agentúra využila čas, kým bola raketa v montážnom stredisku, na vykonanie menších opráv a nabitie batérií, ktoré raketu SLS poháňajú.



NASA uviedla, že prevoz rakety z montážneho strediska na odpaľovaciu rampu, ktoré sú od seba vzdialené šesť kilometrov, trval asi deväť hodín. Takmer 100-metrovú raketu transportovali na špeciálnom vozidle, ktoré bolo navrhnuté tak, aby minimalizovalo otrasy počas cesty.



Agentúra AFP pripomína, že najbližší štart rakety je naplánovaný na 14. novembra o 00.07 h miestneho času (05.07 h SEČ). V prípade, že by štart nevyšiel, sú náhradnými dátumami 16. november a 19. november.



Misia Artemis má za cieľ vyskúšať raketu SLS a kozmickú loď Orion. Táto misia je bez posádky a v lodi Orion sú umiestnené figuríny vybavené senzormi.



Po tomto skúšobnom lete bude nasledovať misia Artemis II aj s ľudskou posádkou. Štart tejto rakety Orion je naplánovaný na máj 2024. To všetko speje k misii Artemis III, ku ktorej dôjde najskôr v roku 2025, a jej hlavným cieľom je opätovne dostať ľudí na povrch Mesiaca.