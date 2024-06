NASA pri výstupe do vesmíru odoberie z ISS vzorky mikroorganizmov

Washington 12. júna (TASR) – Astronauti NASA pri výstupe do vesmíru vo štvrtok vykonajú v otvorenom vesmíre plánovanú opravu Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS) a odoberú aj vzorky extrémofilných mikroorganizmov. TASR informuje na základe správ NASA a servera Popular Science.



Astronauti amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) Tracy C. Dysonová a Matt Dominick vystúpia do otvoreného vesmíru 13. júna o 12.30 SELČ. Strávia tam približne 6,5 hodiny a dokončia demontáž pokazeného elektronického prístroja na komunikačnej anténe na pravoboku ISS.



Odoberú tiež vzorky mikroorganizmov z povrchu vesmírnej stanice. Vďaka vedeckému výskumu je už niekoľko rokov známe, že niektoré organizmy zvané extrémofily dokážu istý čas znášať aj nehostinné podmienky vo vesmíre.



Teplota na povrchu ISS v závislosti od natočenia voči Slnku kolíše medzi -100 až +120 stupňov Celzia. Takéto podmienky násobia pôsobenie vesmírneho vákua a absenciu ozónovej vrstvy, ktorá na Zemi obmedzuje množstvo škodlivého ultrafialového žiarenia (UV-B).



Vedci plánujú odobrané vzorky skúmať s cieľom lepšie porozumieť spôsobu vzniku života na Zemi a jeho prípadnému prenosu vo vesmíre meteoritmi a kométami.



NASA plánuje výstup do vesmíru prenášať aj naživo prostredníctvom svojej webovej stránky a sociálnych médií. Astronauti budú mať počas výstupu na helmách reflexné štíty na ochranu proti škodlivému žiareniu a preto budú vizuálne odlíšení skafandrami. Dysonová ako člen posádky č. 1 (Crew Member 1) bude mať skafander s červenými pruhmi a Dominick ako člen posádky č.2 (Crew Member 2) čisto biely skafander.