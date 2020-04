NASA v máji vyšle na ISS prvú posádku na rakete spoločnosti SpaceX

Washington 17. apríla (TASR) - Raketa súkromnej spoločnosti SpaceX v máji dopraví dvoch amerických astronautov na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS), oznámila v piatok americká vesmírna agentúra NASA. Pôjde o prvý kozmický let s ľudskou posádkou so štartom z územia Spojených štátov za takmer desaťročie.



Astronautov Roberta Behnkena (49) a Douglasa Hurleyho (53) vynesie do vesmíru nosná raketa Falcon 9, k samotnej ISS sa dostanú vo vesmírnej lodi Crew Dragon, informovala tlačová agentúra AFP. Štart je naplánovaný na 27. mája o 22.32 h SELČ z Kennedyho vesmírneho strediska na Floride, uviedla vo vyhlásení NASA.



"27. mája NASA opäť vyšle do vesmíru amerických astronautov na americkej rakete z americkej pôdy!" napísal na Twitteri riaditeľ Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) Jim Bridenstine. Spojené štáty od júla 2011, keď sa ukončil vesmírny program raketoplánov (Space Shuttle), využívajú na dopravu svojich ľudí na ISS ruské rakety Sojuz.



Zhodou okolností sa v piatok vrátili z Medzinárodnej vesmírnej stanice na Zem americkí astronauti Andrew Morgan a Jessica Meirová a ich ruský kolega Oleg Skripočka, ktorí na ISS absolvovali viac ako 200-dňovú misiu. Návratový modul kozmickej lode Sojuz MS-15 bezpečne pristál neďaleko mesta Džezkagan v Kazachstane.