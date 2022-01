NASA začala nastavovať zrkadlá na Vesmírnom ďalekohľade Jamesa Webbaba

Washington 14. januára (TASR) - Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) vo štvrtok oznámil, že začal proces nastavovania zrkadiel na Vesmírnom ďalekohľade Jamesa Webba (JWST).



Proces dolaďovania nastavenia optiky na tomto teleskope potrvá niekoľko mesiacov, napísala NASA na svojej oficiálnej webovej stránke.



Technici najskôr uviedli do činnosti 126 malých motorov, ktoré umožňujú pohyb jednotlivých častí hlavného zrkadla ďalekohľadu; ďalších šiestich zariadení, ktoré ovládajú menšie zrkadlo, i motorov zrkadla, ktoré je dôležité na stabilizáciu obrazu. Hlavné zrkadlo je zložené z 18-tich šesťuholníkových častí, vysvetľuje NASA.



Nosná raketa Ariane 5 s Ďalekohľadom Jamesa Webba odštartovala z kozmodrómu Kourou vo Francúzskej Guyane 25. decembra. Teleskop musel byť v svojej nosnej rakete zložený, inak by sa do nej nezmestil. Poslednú časť svojho veľkého zrkadla úspešne vysunul v sobotu 8. januára.



Experti sa chcú presvedčiť o správnom fungovaní všetkých týchto zariadení. Zrkadlá sa najskôr musia dostať z polohy, v ktorej sa nachádzali počas letu. To potrvá najmenej desať dní. Technici potom začnú tri mesiace trvajúci proces nastavovania jednotlivých častí.



JWST je doteraz najväčší a najvýkonnejší kozmický teleskop. Vesmír nebude pozorovať z nízkej obežnej dráhy Zeme, ale z tzv. druhého Lagrangeovho bodu (Lagrange point L2), kde sa vyvažujú gravitačné sily Zeme a Slnka.



Ďalekohľad môže pomocou toho udržiavať stabilnú pozíciu a zachytávať veľmi slabé infračervené žiarenie. Odborníci tvrdia, že jeho špeciálne pozlátené zrkadlá dovidia až na najstaršie hviezdy a galaxie, ktoré vznikali pred 13,5 miliarda­mi rokov.