NASA zorganizovala prvé verejné stretnutie o UFO

Washington 1. júna (TASR) - Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) v stredu zorganizoval prvé verejné stretnutie na tému neidentifikovaných lietajúcich objektov (UFO). Vo vedeckej terminológii sa pre ne vžilo pomenovanie "neidentifikované anomálne javy" (UAP). TASR informuje podľa stanice BBC.



NASA vlani oznámila, že analyzuje pozorovania na oblohe, ktoré sa nedajú identifikovať ako letecké alebo prírodné javy. Táto téma dlhodobo fascinuje verejnosť, ale hlavný prúd vedy sa jej vyhýbal.



Nezávislý tím 16 vedcov dostal za úlohu spracovať svoje zistenia do správy, ktorú majú prezentovať do konca júla. Stredajšie pracovné stretnutie bolo fórom pre záverečné úvahy členov tímu a pre oboznámenie verejnosti s témou, ktorú obľubujú konšpirační teoretici.



"Ľudia, ktorí nahlasujú pozorovanie UFO, sú stigmatizovaní," uviedol astrofyzik David Spergel, šéf tímu NASA, ktorý skúma tieto javy. "Jedným z našich cieľov je odstrániť túto stigmu," dodal s odôvodnením, že "na zodpovedanie dôležitých otázok o UFO sú potrebné kvalitné údaje."



"Súčasné existujúce údaje a samotné správy očitých svedkov nestačia na poskytnutie presvedčivých dôkazov," vysvetlil Spergel.



"Jedným z poučení, ktoré sme si vyvodili, je potreba väčšieho množstva kvalitných údajov a dát nameraných dobre kalibrovanými prístrojmi, viacnásobné pozorovania i kvalitné spracovanie údajov," dodal.



Podľa vedeckej novinárky Nadie Drakeovej pozorovala NASA "za približne 27 rokov asi 800 javov". Z nich však len 2,5 percenta "vykazuje znaky, ktoré by sa dali označiť za anomálne".



Abnormalitu možno v tomto prípade definovať ako čokoľvek, čo nie je ľahko pochopiteľné "pre operátora alebo senzor", "niečo bizarné", zhrnula novinárka.



Pre NASA je hľadanie mimozemského života vážnou záležitosťou. Na svojej webovej stránke uvádza, že jednou z jej priorít je "hľadanie života inde vo vesmíre".



"NASA skúma Slnečnú sústavu aj priestor mimo nej, aby nám pomohla odpovedať na základné otázky vrátane tej, či sme vo vesmíre sami," uvádza sa vo vyhlásení.



"Teraz vieme, že tam je veľa planét, takže existuje veľa potenciálnych prostredí pre život," vyhlásil David Spergel. "Život mimo Zeme sme zatiaľ nenašli, ale hľadáme ho," dodal.