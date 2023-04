Naši autori vo finálovej desiatke Anasoft Litera 2023

Bratislava 20. apríla (OTS) - Porota vyberala spomedzi stodvadsaťtri titulov. Je medzi nimi aj Dušan Taragel s knihou Mafiánske balady a Veronika Šikulová a jej Líštičky majú rady teplo Literárna cena Anasoft litera sa udeľuje za najlepšie pôvodné slovenské prozaické literárne dielo alebo za preklad pôvodného prozaického literárneho diela autorov, ktorí sú občanmi Slovenskej republiky a ich diela alebo preklady ich diel do slovenského jazyka sú knižne vydané v predchádzajúcom kalendárnom roku. Vo finálovej desiatke sú až dva tituly, ktoré v minulom roku vyšli vo Vydavateľstve SLOVART.sa v knihe Líštičky majú rady teplo hlboko zamýšľa nad tým, ako nás bežné situácie dokážu v živote ovplyvniť. Líštičky majú rady teplo je súbor textov o láske, strachu, či rodinných vzťahoch, písané s ľahkou poetikou charakteristickou pre Šikulovej štýl.Autorka o svojej knihe hovorí: „Chcela som do nej, podobne ako to býva, ale nemusí byť, v hudbe, prevteliť svoju lásku k stále sa obnovujúcej prírode, v ktorej je ľudský, ale aj zvierací či rastlinný tvor iba dočasnou, hoci dosť podstatnou súčasťou. Pri jej písaní som cítila radosť, a tak by jej jednotlivé árie či prehovory či poviedky mohli zaujať hravosťou, vtipom, divokosťou, zamilovanosťou, smútkom, čiže životom...“Veronika Šikulová píše primárne pre dospelých, no v minulom roku vydala aj knihy pre deti: Pozor, bodkovaný pes Zelená pošta . Román z roku 2020 s názvom Tremolo ostinato bol rovnako vo finálovej desiatke Anasoft litera Román Mafiánske balady sa rovnako zaradil medzi to najlepšie, čo slovenská literatúra ponúkla v minulom roku. Dejiskom diania je bližšie nedefinovaná Bystrica. V jej okolí sú krásne lesy a tie by vedeli rozprávať všeličo... Fero má pred sebou posledný týždeň života, Ruža posledný deň, Baláž posledné dva dni, Sandra rovnako a Igor Ambróz tiež. Lakymu zostávajú posledné dve hodiny a Gábora Kalmana čaká posledný týždeň. Mafiánske balady sú famóznym rozprávaním známeho slovenského autora žánrových aj nežánrových príbehov Dušana Taragela, s ktorým prichádza po ôsmich rokoch od svojej poslednej knihy. Taragel tentokrát nenapísal humorný román, ale plnokrvný príbeh o ľuďoch, ktorými sa, za istých okolností, môžete stať aj vy.Knihu o skvelé ilustrácie obohatil Jozef Gertli Danglár.Ďalšie tituly, ktoré sa dostali do finálovej desiatky sú: Jana Bodnárová: Patchwork v bielej, Jakub Juhás: PS, Slavka Liptáková: Krajina matiek, Dušo Martinčok: Niekto sa nájde, Dominika Moravčíková: Dom pre jeleňa, Michaela Rosová: Nepokojní spáči, Jakub Spevák: Po funuse, Soňa Uriková: Dôvod na radosť. Všetkým finalistom srdečne gratulujeme.