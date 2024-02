Našli strelnú zbraň: V prípade vraždy v Ruskove išlo o muža a ženu

Ruskov 6. februára (TASR) - V prípade pondelkového nálezu tiel dvoch osôb bez známok života v rodinnom dome v obci Ruskov (okres Košice-okolie) išlo o 63-ročného muža a 61-ročnú ženu. Telá mali strelné poranenia v oblasti hlavy a brucha. Potvrdila to košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.



Polícia vedie v prípade trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin vraždy a zločin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami. "Strelná zbraň, ktorá bola nájdená v blízkosti tiel nebohých osôb, bola zaistená a zaslaná na kriminalisticko-expertízne skúmanie," uviedla hovorkyňa.



Tela našli krátko po 14.00 h. Policajti boli na mieste bezprostredne po prijatí oznámenia, miesta udalosti zabezpečili a zamedzili vstupu nepovolaným osobám do blízkosti miesta činu. Obhliadajúci lekár na mieste nevylúčil cudzie zavinenie a na zistenie presnej príčiny smrti bolo nariadené vykonanie pitvy. Z dôvodu závažnosti skutku vec na mieste prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach.



"Košickí krajskí kriminalisti na prípade naďalej intenzívne pracujú, preverujú viaceré vyšetrovacie verzie, avšak vzhľadom na ich priebeh, no najmä preto, aby poskytovaním čiastkových informácií nedošlo k zmareniu alebo sťaženiu ďalšieho vyšetrovania, podrobnejšie informácie aj s úctou k pozostalým poskytovať nebudeme," skonštatovala Ivanová.