Naučte sa, ako správne užívať vitamíny

Bratislava 1. novembra (OTS) - Zdá sa vám ich užívanie jednoduché? Myslite na to, že aj užívanie vitamínov má svoje pravidlá. Lenka Čorbová, farmaceutka z lekárne Dr. Max v Bardejove, vám poradí, kedy by ste nemali vitamíny medzi sebou kombinovať či ktoré z nich jesť nalačno.Ľudský organizmus si nevie vitamíny (okrem vitamínov B3 a D) vytvoriť sám. Telo nám dá najavo, ak nemá dostatok vitamínov. Je to možné badať vo forme únavy alebo celkovej slabosti. Pozrite sa spolu s nami na jednoduché pravidlá užívania vitamínov.Niektoré vitamíny sa navzájom doplňujú v procese krvotvorby. „Sú to najmä vitamíny skupiny B, a to kyselina listová – B9, kyanokobalamín – B12, pyridoxín – B6. Pri chudokrvnosti je preto vhodné si okrem železa doplniť aj vyššie spomenuté vitamíny,” hovorí Lenka Čorbová. Vitamíny C a E majú antioxidačné vlastnosti a chránia bunky pred poškodením, preto ich vzájomná kombinácia zvyšuje antioxidačný účinok. Neužívajte ich však v jednom prípravku, pretože majú rozdielnu rozpustnosť, ktorá ovplyvňuje ich vstrebateľnosť.Foto: Unsplash.com/ Michele BlackwellKtoré vitamíny sa musia, naopak, užívať samostatne? Ak budete užívať vitamin E a K, prináša to výhody. Tieto dva vitamíny však užívajte samostatne a neodporúčame ich kombinovanie, keďže bolo zistené, že vysoké dávky vitamínu E znižujú účinok vitamínu K na krvnú zrážanlivosť. „Nie je vhodná ani kombinácia vysokých dávok vitamínu C, ktoré môžu znížiť absorpciu súčasne podávaného vitamínu B12 a ovplyvniť aj metabolizmus vitamínu B6. Vzhľadom k rozdielnej rozpustnosti vitamínov je dobré užívať samostatne vitamíny rozpustné v tukoch a vitamíny skupiny B i vitamín C,“ radí farmaceutka.Foto: Unsplash.com/Diana PolekhinaVäčšinu vitamínov rozpustných vo vode (skupiny B a C) sa odporúča užívať nalačno, a to ideálne hneď ráno ešte pred raňajkami. Ich vstrebateľnosti totiž môžu brániť súčasti jedla, na ktoré sa tieto vitamíny naviažu a vylúčia črevom von. Po jedle sa odporúča užívať vitamíny A, D, E a K rozpustné v tukoch, pretože tieto potrebujú tuk, aby sa vstrebali.Foto: Unsplash.com/Candice PicardNaučte sa, ktorá tekutina je najvhodnejšia na zapitie vitamínov. Ak užívate vitamíny A, D, E a K, ktoré sú rozpustné v tukoch, zapite ich alebo zajedzte niečím tukovým, ako je mlieko alebo mastnejšie jedlo. Tým sa zabezpečí čo najlepšia vstrebateľnosť a účinnosť. Vitamíny skupiny B a C je potrebné zapíjať vodou. Zelený čaj prirodzene obsahuje niektoré vitamíny ako C, B2, E, beta karotén či B9, preto nie je vhodné zapíjať alebo súbežne užívať vitamíny spolu so zeleným čajom. Zvyšné nápoje nepredstavujú pre vitamíny žiadne riziko.Je vhodné kombinovať najmä vápnik s vitamínom D, pretože vitamín D podporuje hospodárenie organizmu s vápnikom. Ďaľšou vhodnou kombináciou je aj užívanie vitamínu D spolu s horčíkom. Horčík napomáha vstrebávaniu vitamínu D a uľahčuje jeho aktiváciu i premenu v pečeni a v obličkách. Organizmus si vie vitamín D tvoriť aj sám. Môžete skombinovať aj vitamín C spolu so železom, vďaka čomu sa okyslí žalúdok a železo sa lepšie vstrebe. „Dávajte si však pozor na užívanie vitamínov A, D, E a K, ktoré si vie organizmus vytvárať v určitých zásobách. Vyhnite sa užívaniu týchto vitamínov pri konzumácii jedál s ich vyšším obsahom, aby nedošlo k rozvoju predávkovania,“ radí farmaceutka. Pozor treba dávať podľa nej aj na vlákninu, ktorá znižuje nielen absorpciu liekov, ale aj vitamínov. Pri užívaní vitamínu B12 sa treba vyhnúť potrave s vyšším obsahom bielkovín.Foto: Unsplash.com/Nastya DulhiierVitamín B12 potrebuje pre svoju absorpciu prítomnosť vnútorného faktora, ktorý je tvorený v bunkách žalúdka. „Vstrebanie B12 zhoršuje podanie liekov, ktoré znižujú kyslosť žalúdka, ako napríklad cimetidín, ranitidín, omeprazol, esomoprazol, pantoprazol, ale aj kolchicín a neomycín. Metformín, ktorý sa používa na liečbu cukrovky, môže znížiť hladinu vitamínu B9 a B12. Obdobne aj antikoncepcia znižuje koncentráciu B12 v organizme. Vstrebávanie vitamínom A, D, E a K je znížené pri súbežnom podaní liekov s obsahom cholestyramín alebo kolestypol, ktoré sa používajú pri zvýšenej hladine cholesterolu v organizme. Obdobne lieky s obsahom sulkralfátu,“ vymenúva Lenka Čorbová.Dajte si pozor na čierne uhlie, ktoré na seba naviaže nielen lieky, ale aj vitamíny, preto je potrebné dodržať vždy dvojhodinový odstup. Zbystrite pozornosť aj pri súbežnom podaní kyseliny acetylosalicylovej v kombinácii s vitamínom C, pretože znižuje jej absorpciu. Taktiež vysoké dávky vitamínu C znižujú účinnosť liekov na riedenie krvi, ako warfarínu a heparínu. Účinnosť vitamínu D znižuje používanie liekov na epilepsiu ako fenytoín alebo barbituráty a glukokortikoidy. „Pacienti užívajúci digoxín k terapii srdcového zlyhania by si mali dávať pozor na užívanie vápnika a s tým súvisiaceho vitamínu D. Vyhnúť sa treba tiež podávaniu vitamínu K a warfarínu, nakoľko vitamín K znižuje účinnosť warfarínu, a keďže je tento vitamín hojne zastúpený aj v listovej zelenine, mali by pacienti myslieť na možné ovplyvnenie krvnej zrážanlivosti,“ dodáva Lenka Čorbová.