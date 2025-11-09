< sekcia Import
Návštevníci môžu počas Týždňa vedy a techniky zažiť podujatia CVTI
Najväčšie vedecko-popularizačné podujatie roka Týždeň vedy a techniky sa začína v pondelok (10. 11.) a potrvá do nedele (16. 11.).
Bratislava 9. novembra (TASR) - Návštevníci môžu počas Týždňa vedy a techniky (TVT) 2025 zažiť popularizačné podujatia Centra vedecko-technických informácií (CVTI) SR. V utorok (11. 11.) sa napríklad môžu zúčastniť na Zvedavých debatách - ženy vo vede v Knižnici Ružinov na Miletičovej ulici v Bratislave. Prinesú diskusie so slovenskými vedkyňami. TASR o tom informovala špecialistka externej komunikácie CVTI Stanislava Luptáková.
Vedecký ambasádor pre žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl opäť spojí moderné technológie, kritické myslenie a edukáciu a uskutoční sa v sídle CVTI na Lamačskej ceste v Bratislave v piatok (14. 11.). „Na účastníkov čakajú workshopy zamerané na využitie umelej inteligencie vo vzdelávacom procese, informačnú bezpečnosť v online priestore či prácu so zdrojmi informácií. Vyskúšajú si programovanie mBotov a technológie 3D tlače,“ priblížila Luptáková.
Zážitkové centrum vedy Aurelium odštartuje program vo svojich priestoroch na Bojnickej ulici v Bratislave VeDETSKÝm dňom. Ako podotkla Luptáková, pre návštevníkov sú pripravené interaktívne aktivity a ekologická šou. Oceňovať sa budú aj víťazi fotografickej a výtvarnej súťaže v rámci TVT. Počas víkendu Aurelium zase podľa nej ponúkne experimentálnu chemickú šou pre malých i veľkých. Dodala, že pre návštevníkov budú byť k dispozícii aj inteligentné dielne - SmartLaby, ktoré prinesú workshopy zamerané na programovanie či robotiku.
Najväčšie vedecko-popularizačné podujatie roka Týždeň vedy a techniky sa začína v pondelok (10. 11.) a potrvá do nedele (16. 11.). Podujatie prinesie prednášky a konferencie, workshopy, experimenty a diskusie s odborníkmi po celom Slovensku. Témou 22. ročníka je Život s umelou inteligenciou.
