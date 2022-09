Navštevovanie urológa by nemalo byť tabu, pripomínajú odborníci

Bratislava 28. septembra (TASR) - Chodenie k urológovi by nemalo byť tabu. Pri príležitosti Európskeho urologického týždňa, ktorý sa začal v pondelok (26. 9.), na to upozornila Slovenská urologická spoločnosť. Tento rok sa zamerala na rakovinu močového mechúra.



Odborníci z oblasti urológie sa snažia každoročnou osvetou povzbudiť ľudí, aby mysleli na svoje zdravie a nezanedbávali prevenciu, prvé príznaky ochorení či potrebné urologické vyšetrenia. Slovenská urologická spoločnosť pripomína, že návštevy urológa u mužov a žien sú dlhodobo podceňované, rovnako aj pri rakovine močového mechúra.



"Jedným z hlavných symptómov, ktorý by ľudia nemali brať na ľahkú váhu, sú stopy krvi v moči, ako aj zmena jeho sfarbenia," upozornil prezident Slovenskej urologickej spoločnosti Ivan Minčík. Najohrozenejší sú muži po 60. roku života, podľa odborníkov majú štvornásobne až päťnásobne vyššiu pravdepodobnosť vzniku karcinómu močového mechúra v porovnaní so ženami, u ktorých je však vyššia úmrtnosť.



Urológovia hovoria, že mnohým ľuďom bráni vo vyhľadaní pomoci lekára ostych a tabuizácia urologických tém v spoločnosti. Čakať s návštevou odborníka sa však podľa nich neoplatí. "Čím dlhšie sa čaká na začatie liečby, štádium ochorenia postupuje, a teda horšia je i prognóza," poznamenal Minčík.



Odborníci upozorňujú, že okrem rakoviny močového mechúra sa tabuizácia týka aj rakoviny prostaty, ktorá patrí medzi najčastejšie onkologické ochorenia u mužov. Podľa dát Národného centra zdravotníckych informácií trpí rakovinou prostaty takmer 9000 Slovákov a každoročne ich pribúda viac ako 2000. "Z dôvodu nízkej návštevnosti urologických ambulancií sú však čísla v realite pravdepodobne oveľa vyššie," uviedol predseda ambulantnej Sekcie neštátnych urológov Ladislav Macko.



Aj tento rok sa preto Slovenská urologická spoločnosť rozhodla pripraviť veľkú novembrovú kampaň Movember. "Už piaty rok chceme prostredníctvom tejto kampane pokračovať v osvete v oblasti prevencie a liečby rakoviny prostaty, ako aj jej symptómov a rizikových faktorov," priblížil Minčík. Podľa neho by sa návšteva urológa mala stať pravidelnou a bežnou súčasťou starostlivosti o vlastné zdravie.