Elektronické zdravotníctvo by sa malo rozšíriť o laboratórne výsledky

Bratislava 25. januára (TASR) – Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) chce v tomto roku postupne zaviesť do systému elektronického zdravotníctva, tzv. elab. Ako tvrdí, zavedenie elabu do praxe je jednou z jeho hlavných priorít. Predpokladaná hodnota zákazky za dodanie diela, t. j. komunikačného modulu elab gateway, je takmer 6,3 milióna eur bez DPH. Pre TASR to uviedla PR špecialistka NCZI Diana Dúhová.



Ako priblížila, aktívne využívanie poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti bude znamenať, že výsledky z laboratórnych vyšetrení budú do systému ezdravie zapisovať aj poskytovatelia laboratórnej diagnostiky. "Okrem už spomínaného postupného nahrávania laboratórnych výsledkov sa bude zavádzať pilotné riešenie spracovania elektronickej laboratórnej žiadanky a štandardu na jej zjednotenie a vizualizáciu na národnej úrovni," uviedla pre TASR.



Ako doplnila, komunikačným jazykom na laboratórne vyšetrenia má byť tzv. LOINC (Logical Observation Identifiers Names and Codes). Ten predstavuje univerzálne kódovanie pre všetky merania, testy a ďalšiu diagnostiku.



"Na zabezpečenie rýchleho a správneho poskytovania aktuálnych alebo historických výsledkov, optimalizáciu aktualizácií údajov a kontrolu indikačných obmedzení a nastavenie rozhraní so zdravotnými poisťovňami je potrebné v systéme ezdravie vybudovať komunikačný modul elab gateway, prostredníctvom ktorého sa zdravotné poisťovne zapoja do komunikácie s ostatnými partnermi," povedala.



Prínosom nových funkcií modulu elab gateway, ktorý bude súčasťou Národného zdravotníckeho informačného systému (NZIS), bude nastavenie komunikačných a kontrolných mechanizmov so zdravotnými poisťovňami. Po plnom zavedení modul pomôže minimalizovať duplicitné odbery, skráti doby čakania na výsledky a prispeje k efektívnejšej liečbe.



NCZI v súvislosti s dodávkou komunikačného modulu elab gateway v podmienkach rezortu zdravotníctva spustilo verejnú súťaž ako nadlimitnú zákazku na služby.