NCZI: Ľudia navštevujú zubárov menej

Bratislava 10. apríla (TASR) - Ľudia navštevujú zubárov za posledné roky menej, najvýraznejší pokles bol zaznamenaný v roku 2020. Dôvodom boli opatrenia súvisiace s pandémiou ochorenia COVID-19. TASR o tom informovala hovorkyňa Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) Alžbeta Sivá.



Ako uviedla, ambulancie zubného lekárstva na Slovensku evidujú v systematickej starostlivosti viac ako päť miliónov pacientov. "Od roku 2013 návštevnosť zubno-lekárskej starostlivosti na Slovensku vykazuje mierne klesajúci trend, pričom najvýraznejší pokles za posledné roky bol zaznamenaný v roku 2020, keď medziročne poklesla návštevnosť ambulancií zubného lekárstva o 18,05 percenta," priblížila Sivá.



V roku 2020 tiež bolo podľa jej slov vykonaných najmenej preventívnych prehliadok od roku 2015. "Pričom medziročný pokles osôb s preventívnou prehliadkou ústnej dutiny predstavuje 20,8 percenta. Aj v prípade tohto poklesu sa domnievame, že išlo o dôsledky pandémie ochorenia COVID-19."



Národný portál zdravia (NPZ) v tejto súvislosti pripomína viaceré zásady starostlivosti o ústnu dutinu. "Dôkladná starostlivosť o ústnu dutinu, ku ktorej okrem správneho čistenia zubov patrí aj používanie pomôcok, akými sú zubná niť, medzizubné kefky alebo roztoky na vyplachovanie úst, je dôležitým predpokladom na zachovanie zdravých zubov," uviedol portál.



Cieľom preventívnych opatrení je odstránenie zvyškov potravy a zubného povlaku, zabránenie vzniku zubného kazu či zápalu ďasien. "Dôležitým faktorom predchádzania týchto chorôb je aj prevencia vo forme zubno-lekárskych preventívnych prehliadok, správna výživa a návšteva dentálnej hygieničky," doplnil NPZ.



Odporúča, že zubná kefka by mala mať malú, husto osadenú hlavičku so zaoblenými vláknami. Meniť ju treba v zásade každé dva až tri mesiace alebo po prekonaní infekcie v ústnej dutine. Teda napríklad po angíne či herpese.



Oveľa dôležitejšia ako čas čistenia zubov je podľa NPZ kvalita čistenia. "Ak si zuby dôkladne nečistíte, vytvára sa na nich zubný povlak. Postupne sa zo slín a z prijímanej potravy začnú do povlaku usádzať minerály a z mäkkého povlaku vzniká zubný kameň. Keď sa zubný kameň včas neodstráni, svojimi ostrými výčnelkami môže chronicky dráždiť ďasno a môžu vzniknúť ďalšie choroby spôsobené povlakom – zápal ďasien," približuje NPZ. V dôsledku toho môže dôjsť až k zvýšenej kývavosti zubov či ich úplnej strate.