NCZI: Najviac alergikov sledovali ambulancie v Bratislave a Prešove

Bratislava 7. januára (TASR) - Ambulancie klinickej imunológie a alergiológie v minulom roku sledovali vyše 542.OO0 pacientov. Tým bola najčastejšie diagnostikovaná alergická rinitída, známa aj ako senná nádcha. Najvyšší počet sledovaných pacientov mali ambulancie v Bratislavskom a Prešovskom kraji. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) na svojej stránke.



Ambulancie klinickej imunológie a alergiológie v roku 2020 zaznamenali 1.315.169 návštev pacientov, čo je o dve percentá menej ako v predchádzajúcom roku. "Väčšinu návštev tvorili dospelí pacienti nad 19 rokov (68,4 percenta)," spresnilo NCZI.



Dôvodom poklesu mohli byť podľa inštitúcie aj prijaté epidemiologické opatrenia v poskytovaní zdravotnej starostlivosti pre pandémiu ochorenia COVID-19. "Kým do roku 2019 nahlasovali ambulancie 'evidované osoby', od roku 2020 nahlasujú 'sledované osoby', to sú osoby, ktoré v danom roku aspoň raz navštívili ambulanciu," vysvetlilo NCZI.



V pravidelnej starostlivosti bolo v roku 2020 sledovaných 542.556 osôb. Najviac ich bolo vo vekovej skupine 19- a viacročných (368.188 osôb), nasledovali vekové skupiny šesť až 18 rokov (128.094 osôb), jeden až päť rokov (42.350 osôb) a deti do jedného roka (3924 osôb).



K najčastejším ochoreniam okrem sennej nádchy patrila aj alergická astma. "Najviac sledovaných pacientov mali ambulancie v Bratislavskom kraji (96.029 osôb) a Prešovskom kraji (86.913) a, naopak, najmenej ich bolo v Trenčianskom kraji (45.458 osôb)," dodalo NCZI.