Neliečená psoriáza môže zhoršiť zdravie a znížiť kvalitu života

Bratislava 17. augusta (TASR) - Na Slovensku žije približne 200.000 ľudí so psoriázou, avšak menej než tretina z nich vyhľadá odbornú lekársku pomoc. Vyplýva to z najnovších údajov Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI), ktoré upozorňuje, že neliečená psoriáza môže vyústiť do rôznych chorôb a výrazne znížiť kvalitu života. TASR o tom informovala hovorkyňa NCZI Veronika Daničová.



Psoriáza má podľa hovorkyne negatívny dosah na život pacientov, pričom môže viesť k rôznym komplikáciám, ako sú artritída, cukrovka, srdcové choroby a depresia. Ťažké prípady psoriázy sú podľa nej spojené so skrátením priemernej dĺžky života pacientov o desať rokov v porovnaní s bežnou populáciou.



"Neliečená alebo nedostatočne liečená psoriáza výrazne znižuje kvalitu života väčšiny pacientov, pritom v súčasnosti už existuje viacero typov liečby, ktoré dokážu ochorenie udržať pod kontrolou. Medzi veľmi účinné spôsoby liečby patrí biologická liečba, pri ktorej býva vysoká a dlhodobá úspešnosť s minimom nežiaducich účinkov," informovali.



Štatistiky NCZI ukazujú, že počas desaťročného sledovaného obdobia sa počet vyšetrených psoriatikov v dermatovenerologických ambulanciách pohyboval na Slovensku v priemere okolo 60.000 ročne. "Najviac vyšetrených s touto diagnózou bolo v roku 2018, asi 65.175 osôb. Od roku 2019 ich mierne ubúdalo až na 54.720 osôb v roku 2022, čo predstavuje najnižší počet v rámci sledovaného obdobia," uviedla Daničová.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) uvádza, že psoriáza sa môže prejaviť bez ohľadu na vek a najčastejšie sa objavuje medzi 15. a 35. rokom života. Približne u štvrtiny pacientov vypukne pred dovŕšením 40 rokov života a tretiny pred dovŕšením 20 rokov. Psoriáza môže vypuknúť pod vplyvom stresu, bakteriálnej infekcie, nezdravého životného štýlu alebo poškodenia kože. Zhoršiť sa môže v obdobiach stresu, tehotenstva alebo infekcií, a tiež sa môže cyklicky objavovať, najmä v zimných mesiacoch.



Celosvetový výskyt psoriázy je podľa WHO okolo dvoch percent populácie. Takmer dve tretiny ľudí so psoriázou majú miernu formu choroby, ktorá postihuje menej ako tri percentá kože. Ako uviedla hovorkyňa, psoriáza je geneticky podmienená. Riziko rozvoja psoriázy u dieťaťa je 41 percent, ak obaja rodičia trpia týmto ochorením, 14 percent, ak ho má jeden z rodičov a šesť percent v prípade, že ju má súrodenec.