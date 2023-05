NCZI: Počet interrupcií sa vlani zvýšil

Bratislava 11. mája (TASR) - Počet umelých prerušení tehotenstva, teda interrupcií sa vlani medziročne zvýšil o 5,5 percenta. V roku 2021 ich bolo 5249, v roku 2022 zase 5539. Vyplýva to z dát Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI), ktoré zverejnilo na webe.



"Počet umelých prerušení tehotenstva na Slovensku už dlhodobo každoročne klesá, avšak v roku 2022 bolo zaznamenaných o 5,5 percenta interrupcií viac ako v roku 2021. Takmer 62 percent žien podstúpilo interrupciu do ôsmeho týždňa tehotenstva," priblížilo NCZI. Ďalších 32,6 percenta žien ju podstúpilo od deviateho do 12. týždňa, zvyšných 5,7 percenta žien zase od 13. do 24. týždňa.



Najviac umelých prerušení tehotenstva minulý rok zaznamenali v Banskobystrickom kraji (6,2 interrupcií na 1000 žien v reprodukčnom veku daného kraja). Najväčší podiel interrupcií tvorili ženy s dvoma živonarodenými deťmi (1682).



Zdravotnícke zariadenia vlani celkovo nahlásili 11.526 potratov, z nich sa 275 týkalo žien bez trvalého pobytu na Slovensku. Z celkového počtu potratov tvorili 48,1 percenta umelé prerušenia tehotenstva (5539), 46,7 percenta spontánne potraty (5382), 3,7 percenta mimomaternicové tehotenstvá (424) a 1,6 percenta iné potraty (181).



Celkový počet potratov sa minulý rok medziročne znížil o 4,8 percenta. "Išlo najmä o pokles spontánnych potratov (mínus 12,8 percenta) a mimomaternicových tehotenstiev (mínus 12 percent). Pri porovnaní roku 1997 (27.817 potratov) s rokom 2022 klesol počet potratov o 58,6 percenta," dodalo NCZI.