NCZI: Počet prípadov tuberkulózy bol vlani najnižší za 12 rokov

Bratislava 5. augusta (TASR) - Počet prípadov tuberkulózy bol vlani najnižší za posledných 12 rokov. V Národnom registri tuberkulózy sa za rok 2021 eviduje 137 hlásených prípadov ochorenia, čo je o 376 prípadov menej ako za rok 2009. V porovnaní s rokom 2020 to bol pokles o 21 prípadov. Vyplýva to zo štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI).



Z celkového počtu išlo v 120 prípadoch o pľúcne formy a v 17 prípadoch o mimopľúcne formy. Najvyšší výskyt TBC sa vlani zaznamenal v Prešovskom kraji, naopak, najnižší v Trenčianskom kraji. "V populácii do 19 rokov sa tuberkulóza vyskytla u 55 detí a mladistvých," ozrejmilo centrum.



Zber a spracovanie údajov o pacientoch s TBC realizuje NCZI v spolupráci s Národným ústavom tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch.