Nebezpečné kliešte: Prenášajú jedno ochorenie, na ktoré nie je liek

Bratislava 19. júna (OTS) - Hoci sú malé, môžu byť pôvodcom viacerých nebezpečných ochorení, medzi ktoré patria napríklad lymská borelióza či kliešťová encefalitída. S farmaceutkou z bratislavskej lekárne Dr. Max Katarínou Nagyovou sa pozrieme na to, ako správne vybrať prisatého kliešťa, aké sú prejavy ochorení prenášaných kliešťami a kedy je čas na návštevu lekára.Kliešte sú aktívne už pri vonkajšej teplote vyššej ako 9 stupňov Celzia. Na svojho hostiteľa najčastejšie striehnu v trávnatých porastoch alebo popadanom lístí. Zachytia sa na oblečení a keď prelezú na pokožku, prisajú sa. Prisatého kliešťa musíte čo najskôr odstrániť, pretože čím dlhšie na vás hosťuje, tým pevnejšie sa dokáže prichytiť a potom je oveľa náročnejšie zbaviť sa ho.Neodporúča sa prisatého kliešťa potierať masťami a olejmi – hrozí jeho udusenie a následne vyprázdnenie, čím sa zvyšuje riziko prenosu vírusov a baktérií do krvi hostiteľa. Vytáčate kliešťa v smere alebo protismere hodinových ručičiek? Tiež to nie je vhodné, pretože je vysoká pravdepodobnosť, že v koži zostane po parazitovi ústne ústrojenstvo, ktoré môže byť zdrojom ďalšej infekcie.radí farmaceutka z lekárne Dr. Max. Pri odstraňovaní prisatého kliešťa môžete použiť pinzetu, ktorou pritlačte čo najbližšie k pokožke a ťahajte parazita von kývavým pohybom kolmo proti koži. Kliešťa je možné pootočiť do polkruhu z jednej strany na druhú, aby sa uvoľnil. Po úspešnom vytiahnutí sa odporúča miesto, kde bol parazit prisatý, vydezinfikovať. Ak sa vám nepodarilo vytiahnuť celého kliešťa, miesto prisatia ostalo zapálené alebo začervenané, určite by ste mali navštíviť lekára. Podcenenie týchto varovných signálov môže viesť k celoživotným zdravotným problémom.Najčastejšími ochoreniami, ktoré kliešte prenášajú, sú kliešťová encefalitída a lymská borelióza. Kliešťová encefalitída prebieha v dvoch fázach. V prvej vlne sa objavujú príznaky ako bolesť hlavy, zvýšená teplota, bolesti svalov a kĺbov. Podľa Kataríny Nagyovej z Dr. Max sa tieto príznaky často mylne zamieňajú so symptómami chrípky.doplnila odborníčka. Na kliešťovú encefalitídu neexistuje liek, ktorým by sa dalo toto ochorenie vyliečiť. Pacienti sa však môžu dať zaočkovať, a tým predchádzať rozvoju ochorenia.Lymská borelióza je najzávažnejšie ochorenie, ktoré prenášajú kliešte. Prvým príznakom je prítomnosť takzvaného erythema migrans, čiže začervením na pokožke, ktoré má zvyčajne kruhovitý až oválny tvar s tmavšími okrajmi a môže sa objaviť v mieste prisatia alebo kdekoľvek inde na tele. Lymská borelióza má tri fázy. Prvú fázu sprevádzajú bolesti hlavy, mierne zvýšená teplota a únava. Po ustúpení týchto príznakov nasleduje pokojové obdobie. Druhé štádium sa môže dostaviť v niektorých prípadoch až o niekoľko mesiacov a prejavuje sa zápalmi kĺbov, nervov, horúčkami, srdcovými arytmiami, zápalmi močového mechúra a mozgových blán. Pre tretiu fázu sú typické autoimunitné ochorenia, herpetické infekcie a silné bolesti neurologického pôvodu. Na liečbu ochorenia sa používajú antibiotiká. Proti lymskej borelióze sa nedá zaočkovať.Najúčinnejšou prevenciou pred kliešťami je používanie repelentu a správne nosenie oblečenia. Repelenty s obsahom chemickej látky DEET dokážu ochrániť aj na niekoľko hodín. Repelent je potrebné nastriekať na oblečenie aj obnažené časti tela. Podobné účinky majú repelenty s obsahom icardinu, ktorý je však šetrnejší k pokožke. Prírodné repelenty účinkujú kratšie a je potrebné ich aplikovať častejšie.Oblečenie by malo byť svetlej farby a dlhé nohavice „zapravené” do ponožiek. Vrchný diel by mal byť s dlhým rukávom a tiež zapravený do nohavíc. Tak vieme kliešťa odhaliť ešte skôr, ako sa dostane k pokožke a sťažíme mu prechod pod oblečenie. Nezabudnite sa po každej prechádzke v prírode prezrieť, aby ste prípadného kliešťa odhalili a odstránili čo najskôr.