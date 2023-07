Nebezpečné vlny horúčav trápia tri kontinenty

Rím/Vatikán/Tokio/Bukurešť 16. júla (TASR) - Spaľujúce horúčavy trápili v nedeľu tri kontinenty - vyvolávali prírodné požiare a hrozilo, že budú prekonané teplotné rekordy. Desivé následky globálneho otepľovania už naberajú obrysy, uviedla v správe tlačová agentúra AFP.



Predpovede nevídaných extrémnych horúčav "visia" nad veľkými pásmami Ázie, Európy a Spojených štátov.



Vo Vatikáne sa zišlo 15.000 ľudí statočne odolávajúcich sparným horúčavám, aby si vypočuli kázeň pápeža Františka. Využívali slnečníky a vejáre, aby sa ochladili.



Kňazi v čiernych rúchach, ako napríklad Francois Mbemba, však povedali, že sa "potia ako v pekle".



Jeden z nich, 29-ročný duchovný, vyhlásil, že na Námestí svätého Petra je horúcejšie, než v jeho diecéze v Konžskej demokratickej republike (KDR).



Úrady v Japonsku vydali varovanie pred úpalom pre desiatky miliónov obyvateľov v 20 zo 47 japonských prefektúr, keďže takmer rekordné horúčavy trápili obrovské oblasti krajiny a prudký lejak zasa bičoval ďalšie regióny.



Japonská štátna televízia NHK upozornila, že horúčavy sú život ohrozujúce a v hlavnom meste Tokio aj na ďalších miestach zaznamenávajú teploty takmer 40 stupňov Celzia.



Vôbec najvyššiu teplotu 41,1 stupňa Celzia zaznamenali v Japonsku v roku 2018 v meste Kumagaja v prefektúre Saitama a teraz môže byť prekonaná, uviedla meteorologická služba.



Niektoré lokality zažili v nedeľu svoje najvyššie teploty za vyše 40 rokov, vrátane mesta Hirono v prefektúre Fukušima, kde namerali 37 stupňov Celzia.



Národná meteorologická služba USA hlásila, že intenzívna vlna horúčav zasahujúca územie od Kalifornie po Texas má vyvrcholiť do "extrémne horúceho a nebezpečného víkendu".



Známe Údolie smrti v americkom štáte Kalifornia, ktoré patrí k najhorúcejším miestam na Zemi, v nedeľu tiež pravdepodobne zaznamená nové teplotné vrcholy. Ortuť teplomera možno presiahne 54 stupňov Celzia.



Na stavenisku pri meste Houston v štáte Texas sa 28-ročný pracovník Juan priznal, že mu robí spaľujúca horúčava problémy. "Napijem sa vody, ale aj tak sa mi točí hlava, chce sa mi z tej horúčavy vracať," povedal pre AFP.



Južná Kalifornia bojuje s množstvom prírodných požiarov vrátane okresu Riverside. Plamene spálili vyše 3000 hektárov a vynútili si príkazy na evakuáciu.



Ďalej na severe kanadská vláda informovala, že prírodné požiare už tento rok spálili rekordných desať miliónov hektárov pôdy a očakávajú sa ďalšie škody.



V Európe je to podobné. Talianov varovali, aby sa pripravili na "najintenzívnejšiu vlnu horúčav leta a všetkých čias".



Predpovede historických horúčav v nasledujúcich dňoch viedli talianske ministerstvo zdravotníctva k tomu, že vydalo červený stupeň varovania pre 16 miest vrátane Ríma, Bologne a Florencie.



Teploty pravdepodobne dosiahnu v pondelok v Ríme 40 stupňov Celzia a v utorok 42-43 stupňov Celzia, takže by mali prekonať rekord 40,5 stupňa Celzia z augusta 2007.



Talianske ostrovy Sicília a Sardínia budú možno vädnúť pri teplotách až 48 stupňov Celzia, oznámila Európska vesmírna agentúra (ESA). "Možno nastanú vôbec najvyššie teploty, aké boli kedy zaznamenané v Európe," dodala ESA.



V Rumunsku sa očakáva v pondelok teplota 39 stupňov Celzia na väčšine územia krajiny.



Aj v Španielsku meteorológovia predpovedajú, že príde nová vlna horúčav a bude trvať od pondelka do stredy. Teploty stúpnu na Kanárskych ostrovoch a v južnom regióne Andalúzia nad 40 stupňov Celzia.



Na ostrove Palma, ktorý patrí ku Kanárskym ostrovom a v roku 2021 ho postihol výbuch sopky, spálil požiar tento víkend 5000 hektárov a vynútil si evakuáciu 4000 ľudí.



Pracovník španielskeho Červeného kríža povedal: "Je ťažké vidieť evakuáciu dvoch celých dedín; vedieť, že sú ľudia, ktorí prišli vinou sopky o všetko a vybudovali si nové životy na severe, ale teraz sa musia znovu evakuovať a znovu riskovať stratu všetkého."