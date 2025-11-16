< sekcia Import
Nedeľa bude chladná a prevažne zazračená
Teploty sa budú pohybovať od 8 do 13 stupňov Celzia.
Autor TASR
Bratislava 15. novembra (TASR) - V nedeľu prevažne zamračené. Teploty osem až 13 stupňov Celzia.
Na západnom Slovensku prevažne zamračené. Najnižšie ranné teploty sedem až štyri a najvyššie denné desať až 13 stupňov Celzia.
Na strednom Slovensku prevažne zamračené. Najnižšie ranné teploty šesť až jeden a najvyššie denné osem až 12 stupňov Celzia.
Na východnom Slovensku prevažne zamračené. Najnižšie ranné teploty šesť až dva a najvyššie denné osem až 12 stupňov Celzia.
Vo výške 1000 metrov prevažne zamračené. Najnižšia ranná teplota tri a najvyššia denná deväť stupňov Celzia.
Vo výške 1500 metrov prevažne zamračené. Najnižšia ranná teplota dva a najvyššia denná šesť stupňov Celzia.
Vo výške 2000 metrov prevažne zamračené a občasný dážď. Najnižšia ranná teplota dva a najvyššia denná tri stupne Celzia.
zdroj: meteo.sk
Počasie v regiónoch:
Na západnom Slovensku prevažne zamračené. Najnižšie ranné teploty sedem až štyri a najvyššie denné desať až 13 stupňov Celzia.
Na strednom Slovensku prevažne zamračené. Najnižšie ranné teploty šesť až jeden a najvyššie denné osem až 12 stupňov Celzia.
Na východnom Slovensku prevažne zamračené. Najnižšie ranné teploty šesť až dva a najvyššie denné osem až 12 stupňov Celzia.
Počasie na horách:
Vo výške 1000 metrov prevažne zamračené. Najnižšia ranná teplota tri a najvyššia denná deväť stupňov Celzia.
Vo výške 1500 metrov prevažne zamračené. Najnižšia ranná teplota dva a najvyššia denná šesť stupňov Celzia.
Vo výške 2000 metrov prevažne zamračené a občasný dážď. Najnižšia ranná teplota dva a najvyššia denná tri stupne Celzia.
zdroj: meteo.sk