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NEDEĽA BUDE JASNEJŠIA: V noci a predpoludním ojedinele hmla
Najnižšia nočná teplota -2 až -9, v údoliach väčšinou -10 až -17 stupňov Celzia.
Autor TASR
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Bratislava 28. novembra (TASR) - Jasno alebo malá oblačnosť, v noci a predpoludním ojedinele hmla alebo zamračené nízkou oblačnosťou. Na východe ojedinele snehové jazyky.
Najnižšia nočná teplota -2 až -9, v údoliach väčšinou -10 až -17 stupňov Celzia.
Najvyššia denná teplota -1 až 4, na Orave, v Liptove, Spiši a na Šariši miestami -5 až -1 stupeň Celzia.
Slabý, na východe v noci a dopoludnia miestami severný vietor 15 až 30 km/h.
Zdroj: SHMÚ
Najnižšia nočná teplota -2 až -9, v údoliach väčšinou -10 až -17 stupňov Celzia.
Najvyššia denná teplota -1 až 4, na Orave, v Liptove, Spiši a na Šariši miestami -5 až -1 stupeň Celzia.
Slabý, na východe v noci a dopoludnia miestami severný vietor 15 až 30 km/h.
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 m -3 až -2 stupne Celzia.
Vo výške 1000 - 1500 m -2 až -3 stupne Celzia.
Vo výške 1500 - 2500 m -3 až -6 stupňov Celzia.
Vo výške 600 - 1000 m -3 až -2 stupne Celzia.
Vo výške 1000 - 1500 m -2 až -3 stupne Celzia.
Vo výške 1500 - 2500 m -3 až -6 stupňov Celzia.
Zdroj: SHMÚ