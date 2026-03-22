Nedela 22. marec 2026Meniny má Beňadik
Nedeľa bude mať hmlistý štart a premenlivé pokračovanie dňa

Ilustračné foto. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Autor TASR
Bratislava 21. marca (TASR) - Polooblačno až oblačno, miestami prechodne zmenšená oblačnosť. Výnimočne slabé zrážky. V noci a zrána ojedinele hmla.

Najnižšia nočná teplota 6 až 1, v údoliach miestami okolo -1 stupňa Celzia.

Najvyššia denná teplota 11 až 16, na Orave, pod Tatrami miestami okolo 9 stupňov Celzia.

Bezvetrie alebo slabý vietor, cez deň východný až juhovýchodný, 2 až 6 metrov za sekundu.





Teplota na horách:

Vo výške 600 - 1000 metrov 9 až 5 stupňov Celzia.

Vo výške 1000 - 1500 metrov 5 až 0 stupňov Celzia.

Vo výške 1500 - 2500 metrov 0 až -7 stupne Celzia.





Zdroj: SHMÚ
Neprehliadnite

Vo veku 86 rokov zomrela hviezda akčných filmov Chuck Norris

HRABKO: Zvýšenie volebného kvóra je len vypustený balónik, je nereálne

Brutálny útok v obchode: V Trebišove je zranená jedna osoba

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Udrží si marec slnečné počasie až do konca?