< sekcia Import
NEDEĽA BUDE NA VIACERÝCH MIESTACH DAŽDIVÁ: Dávajte pozor aj na vietor
Týka sa to takmer celého Žilinského kraja a okresov Kežmarok, Poprad a Brezno.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 17. mája (TASR) - Vo viacerých lokalitách Slovenska, najmä na severe, treba v nedeľu rátať s dažďom s úhrnom zrážok 50 až 60 milimetrov. Týka sa to takmer celého Žilinského kraja a okresov Kežmarok, Poprad a Brezno. Pre dané oblasti platí do nedele večera výstraha prvého stupňa. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na webe.
„Tento úhrn zrážok predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danej ročnej dobe a oblastiach bežné, ale môžu spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ priblížili meteorológovia.
V nedeľu treba na niektorých miestach rátať tiež so silnejším vetrom. Výstrahu prvého stupňa vydali pre okresy Trnavského, Nitrianskeho a Košického kraja.
„Tento úhrn zrážok predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danej ročnej dobe a oblastiach bežné, ale môžu spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ priblížili meteorológovia.
V nedeľu treba na niektorých miestach rátať tiež so silnejším vetrom. Výstrahu prvého stupňa vydali pre okresy Trnavského, Nitrianskeho a Košického kraja.