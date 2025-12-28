Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 28. december 2025
Nedeľa bude oblačná, môže aj nasnežiť

Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavol Zachar

Na hrebeňoch hôr prudký vietor až víchrica, vo vysokých polohách mohutná víchrica.

Autor TASR
Bratislava 27. decembra (TASR) - Nedeľa: Jasno až polooblačno. V Žilinskom kraji a na východe až veľká oblačnosť. V severnej polovici na viacerých miestach, inde ojedinele, slabé sneženie alebo snehové prehánky.

Najvyššia denná teplota 0 až 5 stupňov C, v Žilinskom kraji, na Spiši a na Horehroní okolo -2 stupňov.

Teplota na horách vo výške 1500 m okolo - 8 stupňov.

Severozápadný až severný vietor 3 až 9, na juhozápade a východe lokálne okolo 11 m/s, v nárazoch ojedinele okolo 18 m/s (65 km/h).

Na hrebeňoch hôr prudký vietor až víchrica, vo vysokých polohách mohutná víchrica.





Teplota na horách:

Vo výške 600 - 1000 m -2 až -5 stupňov C.

Vo výške 1000 - 1500 m -5 až -8 stupňov C.

Vo výške 1500 - 2500 m -8 až -9 stupňov C.


VIAC O POČASÍ sa dozviete TU.



zdroj: SHMÚ
