Nedeľa bude oblačná, môže aj nasnežiť
Na hrebeňoch hôr prudký vietor až víchrica, vo vysokých polohách mohutná víchrica.
Autor TASR
Bratislava 27. decembra (TASR) - Nedeľa: Jasno až polooblačno. V Žilinskom kraji a na východe až veľká oblačnosť. V severnej polovici na viacerých miestach, inde ojedinele, slabé sneženie alebo snehové prehánky.
Najvyššia denná teplota 0 až 5 stupňov C, v Žilinskom kraji, na Spiši a na Horehroní okolo -2 stupňov.
Teplota na horách vo výške 1500 m okolo - 8 stupňov.
Severozápadný až severný vietor 3 až 9, na juhozápade a východe lokálne okolo 11 m/s, v nárazoch ojedinele okolo 18 m/s (65 km/h).
Na hrebeňoch hôr prudký vietor až víchrica, vo vysokých polohách mohutná víchrica.
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 m -2 až -5 stupňov C.
Vo výške 1000 - 1500 m -5 až -8 stupňov C.
Vo výške 1500 - 2500 m -8 až -9 stupňov C.
zdroj: SHMÚ
