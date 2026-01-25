< sekcia Import
Nedeľa bude oblačná, nezabudnite si dáždnik
Najvyššia denná teplota bude dva až sedem stupňov Celzia.
Autor TASR
Bratislava 24. januára (TASR) - Oblačno až zamračené, ojedinele aj zmenšená oblačnosť. Na mnohých miestach dážď alebo dážď so snehom, vo vyšších polohách sneženie. Ojedinele tvorba poľadovice.
Najnižšia nočná teplota dva až mínus tri stupne Celzia.
Prevažne slabý, v južnej polovici západného Slovenska východný až juhovýchodný vietor 3 až 8 m/s (10 až 30 km/h), ojedinele okolo 10, v nárazoch okolo 15 m/s (35, 55 km/h). K večeru nad pásmom lesa búrlivý vietor až víchrica.
Teplota na horách:
Vo výške 600 až 1000 metrov tri až dva stupne Celzia.
Vo výške 1000 až 1500 metrov dva až jeden stupeň Celzia.
Vo výške 1500 až 2500 metrov jeden až mínus štyri stupne Celzia.
