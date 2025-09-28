Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 28. september 2025Meniny má Václav
< sekcia Import

Nedeľa bude prevažne oblačná, teplota vystúpi až na 20 stupňov C

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Branislav Račko

Pranostika na dnes: Na svätého Václava býva blata záplava.

Autor TASR
Bratislava 27. septembra (TASR) - Prevažne polooblačno. Teploty 15 až 20 stupňov Celzia.

Počasie v regiónoch


Na západnom Slovensku prevažne polooblačno, najnižšie ranné teploty 12 až 9 a najvyššie denné teploty 17 až 20 stupňov Celzia.

Na strednom Slovensku prevažne polooblačno, najnižšie ranné teploty 11 až 6 a najvyššie denné teploty 15 až 19 stupňov Celzia.

Na východnom Slovensku prevažne polooblačno, najnižšie ranné teploty 11 až 7 a najvyššie denné teploty 15 až 19 stupňov Celzia.




Počasie na horách:


Vo výške 1000m prevažne polooblačno, najnižšia ranná teplota 7 a najvyššia denná teplota 14 stupňov Celzia.

Vo výške 1500m prevažne polooblačno, najnižšia ranná teplota 5 a najvyššia denná teplota 10 stupňov Celzia.

Vo výške 2000m prevažne polooblačno, najnižšia ranná teplota 2 a najvyššia denná teplota 7 stupňov Celzia.




VIAC O POČASÍ sa dozviete TU.



zdroj: meteo.sk
