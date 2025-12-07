Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedeľa bude prevažne zamračená s teplotami do 10 stupňov

Ilustračné foto zo dňa 26.05.2025. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Teploty 5 až 10 stupňov Celzia.

Autor TASR
Bratislava 7. decembra (TASR) - Oblačno až zamračené. Teploty 5 až 10 stupňov Celzia.

Počasie v regiónoch:

Na západnom Slovensku prevažne oblačno, najnižšie ranné teploty 6 až 3 a najvyššie denné teploty 7 až 10 stupňov Celzia.

Na strednom Slovensku prevažne oblačno, najnižšie ranné teploty 5 až 0 a najvyššie denné teploty 5 až 9 stupňov Celzia.

Na východnom Slovensku prevažne zamračené, najnižšie ranné teploty 5 až 1 a najvyššie denné teploty 5 až 9 stupňov Celzia.


Počasie na horách:

Vo výške 1000 m prevažne zamračené, občasný dážď, najnižšia ranná teplota 2 a najvyššia denná teplota 4 stupne Celzia.

Vo výške 1500 m prevažne zamračené, občasný dážď, najnižšia ranná teplota 0 a najvyššia denná teplota 2 stupne Celzia.

Vo výške 2000 m prevažne zamračené, snehové prehánky, najnižšia ranná teplota -3 a najvyššia denná teplota -2 stupne Celzia.





zdroj: meteo.sk
