Nedeľa bude prevažne zamračená s teplotami do 10 stupňov
Teploty 5 až 10 stupňov Celzia.
Autor TASR
Bratislava 7. decembra (TASR) - Oblačno až zamračené. Teploty 5 až 10 stupňov Celzia.
Počasie v regiónoch:
Na západnom Slovensku prevažne oblačno, najnižšie ranné teploty 6 až 3 a najvyššie denné teploty 7 až 10 stupňov Celzia.
Na strednom Slovensku prevažne oblačno, najnižšie ranné teploty 5 až 0 a najvyššie denné teploty 5 až 9 stupňov Celzia.
Na východnom Slovensku prevažne zamračené, najnižšie ranné teploty 5 až 1 a najvyššie denné teploty 5 až 9 stupňov Celzia.
Počasie na horách:
Vo výške 1000 m prevažne zamračené, občasný dážď, najnižšia ranná teplota 2 a najvyššia denná teplota 4 stupne Celzia.
Vo výške 1500 m prevažne zamračené, občasný dážď, najnižšia ranná teplota 0 a najvyššia denná teplota 2 stupne Celzia.
Vo výške 2000 m prevažne zamračené, snehové prehánky, najnižšia ranná teplota -3 a najvyššia denná teplota -2 stupne Celzia.
