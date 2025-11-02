< sekcia Import
Nedeľa bude prevažne zamračená
Teploty sa budú pohybovať okolo 14 až 20 stupňov Celzia.
Autor TASR
Bratislava 1. novembra (TASR) - Prevažne zamračené. Teploty 14 až 20 stupňov Celzia.
Na západnom Slovensku prevažne zamračené, najnižšie ranné teploty 9 až 6 a najvyššie denné teploty 16 až 19 stupňov Celzia.
Na strednom Slovensku prevažne zamračené, najnižšie ranné teploty 8 až 3 a najvyššie denné teploty 14 až 18 stupňov Celzia.
Na východnom Slovensku prevažne oblačno, najnižšie ranné teploty 8 až 4 a najvyššie denné teploty 14 až 18 stupňov Celzia.
Vo výške 1000m prevažne zamračené, najnižšia ranná teplota 5 a najvyššia denná teplota 11 stupňov Celzia.
Vo výške 1500m prevažne zamračené, najnižšia ranná teplota 4 a najvyššia denná teplota 9 stupňov Celzia.
Vo výške 2000m prevažne zamračené, najnižšia ranná teplota 3 a najvyššia denná teplota 6 stupňov Celzia.
Zdroj: meteo.sk
