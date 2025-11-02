Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 2. november 2025
Nedeľa bude prevažne zamračená

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Teploty sa budú pohybovať okolo 14 až 20 stupňov Celzia.

Autor TASR
Bratislava 1. novembra (TASR) - Prevažne zamračené. Teploty 14 až 20 stupňov Celzia.

Počasie v regiónoch:


Na západnom Slovensku prevažne zamračené, najnižšie ranné teploty 9 až 6 a najvyššie denné teploty 16 až 19 stupňov Celzia.

Na strednom Slovensku prevažne zamračené, najnižšie ranné teploty 8 až 3 a najvyššie denné teploty 14 až 18 stupňov Celzia.

Na východnom Slovensku prevažne oblačno, najnižšie ranné teploty 8 až 4 a najvyššie denné teploty 14 až 18 stupňov Celzia.




Počasie na horách:



Vo výške 1000m prevažne zamračené, najnižšia ranná teplota 5 a najvyššia denná teplota 11 stupňov Celzia.

Vo výške 1500m prevažne zamračené, najnižšia ranná teplota 4 a najvyššia denná teplota 9 stupňov Celzia.

Vo výške 2000m prevažne zamračené, najnižšia ranná teplota 3 a najvyššia denná teplota 6 stupňov Celzia.



VIAC O POČASÍ sa dozviete TU.



Zdroj: meteo.sk
