Nedeľa bude slnečná, teploty nad ránom pod nulou

Na snímke námraza na listoch a tráve nad obcou Turie v okrese Žilina v piatok 8. novembra 2024. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Teploty 8 až 12 stupňov Celzia.

Bratislava 19. októbra (TASR) - Slnečno. Teploty 8 až 12 stupňov Celzia.

Počasie v regiónoch:


Na západnom Slovensku malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 6 až 3 a najvyššie denné teploty 10 až 13 stupňov C.
Na strednom Slovensku malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 5 až 0 a najvyššie denné teploty 8 až 12 stupňov C.
Na východnom Slovensku prevažne polooblačno, najnižšie ranné teploty 5 až 1 a najvyššie denné teploty 8 až 12 stupňov C.

Počasie na horách:


Vo výške 1000 m prevažne polooblačno, najnižšia ranná teplota 0 stupňov C a najvyššia denná teplota 7 stupňov C.
Vo výške 1500 m prevažne polooblačno, najnižšia ranná teplota -3 stupne C a najvyššia denná teplota 2 stupne C.
Vo výške 2000 m prevažne oblačno, najnižšia ranná teplota -7 stupňov C a najvyššia denná teplota -3 stupne C.

Situácia: Počasie u nás ovplyvňuje studený front.

zdroj: meteo.sk
.

