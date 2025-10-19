< sekcia Import
Nedeľa bude slnečná, teploty nad ránom pod nulou
Teploty 8 až 12 stupňov Celzia.
Autor TASR
Bratislava 19. októbra (TASR) - Slnečno. Teploty 8 až 12 stupňov Celzia.
Na západnom Slovensku malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 6 až 3 a najvyššie denné teploty 10 až 13 stupňov C.
Na strednom Slovensku malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 5 až 0 a najvyššie denné teploty 8 až 12 stupňov C.
Na východnom Slovensku prevažne polooblačno, najnižšie ranné teploty 5 až 1 a najvyššie denné teploty 8 až 12 stupňov C.
Vo výške 1000 m prevažne polooblačno, najnižšia ranná teplota 0 stupňov C a najvyššia denná teplota 7 stupňov C.
Vo výške 1500 m prevažne polooblačno, najnižšia ranná teplota -3 stupne C a najvyššia denná teplota 2 stupne C.
Vo výške 2000 m prevažne oblačno, najnižšia ranná teplota -7 stupňov C a najvyššia denná teplota -3 stupne C.
Situácia: Počasie u nás ovplyvňuje studený front.
zdroj: meteo.sk
Počasie v regiónoch:
Na západnom Slovensku malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 6 až 3 a najvyššie denné teploty 10 až 13 stupňov C.
Na strednom Slovensku malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 5 až 0 a najvyššie denné teploty 8 až 12 stupňov C.
Na východnom Slovensku prevažne polooblačno, najnižšie ranné teploty 5 až 1 a najvyššie denné teploty 8 až 12 stupňov C.
Počasie na horách:
Vo výške 1000 m prevažne polooblačno, najnižšia ranná teplota 0 stupňov C a najvyššia denná teplota 7 stupňov C.
Vo výške 1500 m prevažne polooblačno, najnižšia ranná teplota -3 stupne C a najvyššia denná teplota 2 stupne C.
Vo výške 2000 m prevažne oblačno, najnižšia ranná teplota -7 stupňov C a najvyššia denná teplota -3 stupne C.
Situácia: Počasie u nás ovplyvňuje studený front.
zdroj: meteo.sk