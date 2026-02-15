< sekcia Import
NEDEĽA BUDE ZAMRAČENÁ: Na viacerých miestach môže snežiť
Najvyššia denná teplota -6 až -1, v južnej polovici a na Hornom Zemplíne väčšinou 0 až 5 stupňov Celzia.
Autor TASR
Bratislava 14. februára (TASR) - Oblačno až zamračené, postupne na viacerých miestach sneženie alebo dážď so snehom, na juhu aj dážď. Počas dňa postupne od západu ubúdanie zrážok a v západnej polovici lokálne aj zmenšovanie oblačnosti. Ojedinele, najmä na severe, tvorba snehových jazykov.
Najnižšia nočná teplota 3 až -2, na severe a Dolnom Spiši väčšinou okolo -4 stupne Celzia.
Spočiatku slabý až mierny, postupne severozápadný až severný vietor 5 až 11 m/s (20 až 40 km/h), na juhozápade a juhovýchode lokálne okolo 13 m/s (45 km/h) a tam v nárazoch ojedinele okolo 18 m/s (65 km/h).
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 m -3 až -5 stupňov Celzia.
Vo výške 1000 - 1500 m -5 až -7 stupňov Celzia.
Vo výške 1500 - 2500 m -7 až -8 stupňov Celzia.
