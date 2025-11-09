< sekcia Import
Nedeľa prinesie chladné a oblačné počasie
Teploty sa budú pohybovať od 4 do 11 stupňov Celzia.
Autor TASR
Bratislava 8. novembra (TASR) - Prevažne oblačno. Teploty 4 až 11 stupňov Celzia.
Na západnom Slovensku prevažne oblačno. Najnižšie ranné teploty 5 až 2 a najvyššie denné 10 až 13 stupňov C.
Na strednom Slovensku prevažne zamračené. Najnižšie ranné teploty 4 až -1 a najvyššie denné 8 až 12 stupňov C.
Na východnom Slovensku prevažne zamračené a občasný dážď. Najnižšie ranné teploty 4 až 0 a najvyššie denné 8 až 12 stupňov C.
Vo výške 1000 metrov prevažne zamračené a občasný dážď. Najnižšia ranná teplota 2 a najvyššia denná 7 stupňov C.
Vo výške 1500 metrov prevažne zamračené a občasný dážď. Najnižšia ranná teplota 0 a najvyššia denná 3 stupne C.
Vo výške 2000 metrov prevažne zamračené a snehové prehánky. Najnižšia ranná teplota -2 a najvyššia denná 0 stupňov C.
zdroj: meteo.sk
