Nedeľa prinesie prevažne jasné počasie, miestami s hmlou

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Najnižšia nočná teplota -2 až -9, miestami, najmä vo východnej polovici -10 až -17 stupňov Celzia.

Autor TASR
Bratislava 17. januára (TASR) - Jasno až polojasno, spočiatku miestami, cez deň postupne ojedinele hmla alebo zamračené nízkou oblačnosťou.

Najvyššia denná teplota -2 až 3, na Zemplíne ojedinele okolo -4 stupňov Celzia.

Bezvetrie alebo slabý, na juhozápade spočiatku juhovýchodný vietor do 5 m/s (20 km/h).





Teplota na horách:

Vo výške 600 - 1000 m 2 až 6 stupňov Celzia.

Vo výške 1000 - 1500 m 6 až 3 stupne Celzia.

Vo výške 1500 - 2500 m 3 až -4 stupne Celzia.







Zdroj: SHMÚ
.

